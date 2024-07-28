Российская теннисистка Диана Шнайдер прошла во второй раунд Олимпиады

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Диана Шнайдер (на фото) сразится с китаянкой Ван Сиюй Фото:
новость из сюжета
Олимпиада-2024

Теннисистка из России Диана Шнайдер вышла во второй раунд Олимпийских игр в Париже. Шнайдер обыграла оппонентку из Италии Элизабетту Кочаретто. Состязание закончилось счетом 6:2, 7:5 в пользу россиянки. Далее спортсменка сразится с китаянкой Ван Сиюй.

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Теннисистка из России Диана Шнайдер вышла во второй раунд Олимпийских игр в Париже. Шнайдер обыграла оппонентку из Италии Элизабетту Кочаретто. Состязание закончилось счетом 6:2, 7:5 в пользу россиянки. Далее спортсменка сразится с китаянкой Ван Сиюй.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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