Российская теннисистка Диана Шнайдер прошла во второй раунд Олимпиады

Диана Шнайдер (на фото) сразится с китаянкой Ван Сиюй
новость из сюжетаОлимпиада-2024
Теннисистка из России Диана Шнайдер вышла во второй раунд Олимпийских игр в Париже. Шнайдер обыграла оппонентку из Италии Элизабетту Кочаретто. Состязание закончилось счетом 6:2, 7:5 в пользу россиянки. Далее спортсменка сразится с китаянкой Ван Сиюй.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.