Российская теннисистка Диана Шнайдер прошла во второй раунд Олимпиады

28 июля 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Диана Шнайдер (на фото) сразится с китаянкой Ван Сиюй Фото: Александр Щербак/ТАСС новость из сюжета Олимпиада-2024 Теннисистка из России Диана Шнайдер вышла во второй раунд Олимпийских игр в Париже. Шнайдер обыграла оппонентку из Италии Элизабетту Кочаретто. Состязание закончилось счетом 6:2, 7:5 в пользу россиянки. Далее спортсменка сразится с китаянкой Ван Сиюй. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Теннисистка из России Диана Шнайдер вышла во второй раунд Олимпийских игр в Париже. Шнайдер обыграла оппонентку из Италии Элизабетту Кочаретто. Состязание закончилось счетом 6:2, 7:5 в пользу россиянки. Далее спортсменка сразится с китаянкой Ван Сиюй.