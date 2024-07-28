В Финляндии начали жаловаться на закрытие границы с РФ

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На власти Финляндии направили жалобы из-за закрытия границы с Россией
На власти Финляндии направили жалобы из-за закрытия границы с Россией Фото:

В Финляндии возникли жалобы в связи с закрытием границы с Россией. Общество русскоязычных жителей выразило свое недовольство, заметив, что правительство не представило никаких четких планов по открытию восточной границы. В ответ на это они подали жалобу в Европейскую комиссию.

«К сожалению, правительство так и не опубликовало никаких конкретных планов по открытию восточной границы. Мы направили жалобу на нарушение Финляндией европейского законодательства в Еврокомиссию», — говорится в сообщении telegram-канала общества русскоязычных жителей Финляндии.

В ответ на их обращение им сообщили, что все представленные факты будут изучены. Кроме того, общество направило петицию в Европейский парламент, которая в данный момент находится на стадии рассмотрения в специальном комитете.

Финляндия временно закрыла границу с Россией из-за наплыва беженцев, но готова открыть контрольно-пропускные пункты, когда ситуация нормализуется. По новому закону, незаконные попытки пересечения повлекут за собой выдворение. Открытие границы зависит от стабилизации отношений между странами, заявила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен. В МИД России заявили, что закрытие Финляндией пунктов пропуска на границе с Россией нарушает права граждан обеих стран, передает РАПСИ

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В Финляндии возникли жалобы в связи с закрытием границы с Россией. Общество русскоязычных жителей выразило свое недовольство, заметив, что правительство не представило никаких четких планов по открытию восточной границы. В ответ на это они подали жалобу в Европейскую комиссию. «К сожалению, правительство так и не опубликовало никаких конкретных планов по открытию восточной границы. Мы направили жалобу на нарушение Финляндией европейского законодательства в Еврокомиссию», — говорится в сообщении telegram-канала общества русскоязычных жителей Финляндии. В ответ на их обращение им сообщили, что все представленные факты будут изучены. Кроме того, общество направило петицию в Европейский парламент, которая в данный момент находится на стадии рассмотрения в специальном комитете. Финляндия временно закрыла границу с Россией из-за наплыва беженцев, но готова открыть контрольно-пропускные пункты, когда ситуация нормализуется. По новому закону, незаконные попытки пересечения повлекут за собой выдворение. Открытие границы зависит от стабилизации отношений между странами, заявила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен. В МИД России заявили, что закрытие Финляндией пунктов пропуска на границе с Россией нарушает права граждан обеих стран, передает РАПСИ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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