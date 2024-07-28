В Кольцово третий раз за месяц сильно задерживается рейс в Кемерово

В екатеринбургском аэропорту третий раз за месяц на несколько часов задержали рейс авиакомпании Red Wings в Кемерово. Это следует из данных онлайн-табло Кольцово.
«Рейс WZ-1041 судна RRJ-95LR должен был вылететь из Екатеринбурга 29 июля в 01:30 и долететь до Кемерова в 06:05 по местному времени. Однако рейс задержан», — говорится на сайте онлайн-табло аэропорта.
Причина задержки рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
Ранее 12 июля авиарейс WZ-1041 задерживался в Екатеринбурге на четыре часа. Позднее 22 июля этот же рейс вместе с бортом WZ-1017 до Сургута вылетели лишь под утро из Кольцово. Обе задержки кемеровского маршрута Red Wings не прокомментировал.
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