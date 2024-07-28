Россиянам напомнили, за какие растения на даче грозит наказание

Российским дачникам может грозить административная или уголовная ответственность за выращивание растений, в которых содержатся наркотические вещества. Также есть риск получить штраф за сорняки на участке в случае неиспользования участка из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению. Об этом сообщил РБК со ссылкой на юристов.
«Если участок зарос мятой полевой или другими сорняками, дачников оштрафуют на 300–500 руб. За растения, содержащие наркотические вещества, например голубой лотос или мак снотворный, может грозить уголовная ответственность», — сообщило российское издание.
Так, по словам юриста Артема Грицюка, перечень растений, содержащих психотропные или наркотические вещества, перечислены в постановлении Правительства РФ. В него входят грибы, содержащие псилоцибин или псилоцин, голубой лотос, ипомея трехцветная, кактус с мескалином в составе, кокаиновый куст, конопля, мак снотворный, мимоза хостилис, роза гавайская, шалфей предсказателей и др.
Список запрещенных сорняков содержится в постановлении «О признаках неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению или использования с нарушением законодательства». Среди сорных растений, за которые может грозить ответственность, перечислены мята полевая, борщевик Сосновского, тысячелистник обыкновенный, хвощ полевой, тростник южный и прочие.
Выращивание растений из первого списка подпадает под статью 10.5.1 КоАП. Физическим лицам грозит штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей и возможный административный арест до 15 суток. Юридические лица могут быть оштрафованы суммой от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Уголовная ответственность наступает, если растения выращиваются в крупном или особо крупном масштабе, пояснил Грицюк. Согласно статье 231 УК, наказание может достигать восьми лет лишения свободы, в зависимости от обстоятельств.
В постановлении правительства установлено, какое количество растений считается крупным и особо крупным размером, отметил Грицюк. «Например, при выращивании шалфея предсказателей 10 растений культивации считают крупным размером, в то время как 100 растений — особо крупным. Для конопли — 20 растений считаются крупными, а 330 — особо крупными», — подчеркнул эксперт.
По поводу сорняков Семеновский сообщил, что в соответствии со статьей 10.1 КоАП (нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками) гражданам угрожают предупреждение или штраф от 300 до 500 рублей.
По словам Грицюка, для квалификации нарушения необходимо наличие прямого умысла, и если растение выросло на участке естественным путем, это не считается нарушением. В то же время Семеновский отметил, что если растение не было посажено специально и выросло на заброшенном участке, владелец все равно может быть привлечен к ответственности.
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