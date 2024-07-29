Штаб Мадуро заявил о его победе на выборах в Венесуэле

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Мадуро снова стал президентом, заявил его представитель
Мадуро снова стал президентом, заявил его представитель Фото:

Штаб действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявил о его победе на президентских выборах и призвал граждан дождаться официальных результатов от Национального избирательного совета (CNE). Об этом сообщает представитель штаба и спикер парламента Хорхе Родригес.

«Мы благодарим вас. Мы не можем озвучить результат, но можем показать вам свои лица. Это была победа для всех», — заявил Родригес на пресс-конференции. По его словам, сейчас остается только дождаться результатов избирательного совета.

Команда Мадуро выразила благодарность CNE за безупречную организацию выборов, которые прошли в спокойной и мирной атмосфере. Она подчеркнула, что избирательная система Венесуэлы работала «идеально», обеспечив честное и прозрачное голосование.

За месяц до проведения выборов Мадуро заподозрил двух оппозиционеров в желании совершить госпереворот в Венесуэле. Заявление лидера последовало за отказом политиков подписывать соглашение с прочими кандидатами в президенты об отказе от насилия и признании официальных результатов предстоящих в июле выборов, передает Life.ru.

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Штаб действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявил о его победе на президентских выборах и призвал граждан дождаться официальных результатов от Национального избирательного совета (CNE). Об этом сообщает представитель штаба и спикер парламента Хорхе Родригес. «Мы благодарим вас. Мы не можем озвучить результат, но можем показать вам свои лица. Это была победа для всех», — заявил Родригес на пресс-конференции. По его словам, сейчас остается только дождаться результатов избирательного совета. Команда Мадуро выразила благодарность CNE за безупречную организацию выборов, которые прошли в спокойной и мирной атмосфере. Она подчеркнула, что избирательная система Венесуэлы работала «идеально», обеспечив честное и прозрачное голосование. За месяц до проведения выборов Мадуро заподозрил двух оппозиционеров в желании совершить госпереворот в Венесуэле. Заявление лидера последовало за отказом политиков подписывать соглашение с прочими кандидатами в президенты об отказе от насилия и признании официальных результатов предстоящих в июле выборов, передает Life.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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