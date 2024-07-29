Как распознать деменцию на ранней стадии

Деменция обычно развивается постепенно, и изменения могут быть незаметны для близких. Зачастую симптомы начинают замечать, только когда пожилой человек забывает имена родных. Об этом рассказал психиатр Евгений Кульгавчук.
«Первые звоночки — это когда человек становится рассеянным, забывает, куда положил вещи, имена известных актеров, чаще просит окружающих о чем-то напомнить», — передает слова радио Sputnik. Он добавил, что деменция вызывает страх у людей оставлять пожилых родственников одних, так как им требуется постоянное наблюдение. Евгений Кульгавчук отметил, что утрату когнитивных навыков можно предотвратить, если обратиться к специалисту при первых симптомах.
Для профилактики деменции важно пересмотреть образ жизни, избегать вредных привычек, следить за сном, контролировать вес и поддерживать физическую активность. Активное участие в жизни, общение и поиск радости в деятельности помогают сохранить работоспособность мозга. Регулярная диспансеризация также важна, поскольку мозг требует такого же внимания, как и другие органы, заключил Кульгавчук.
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