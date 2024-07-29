Как распознать деменцию на ранней стадии

Психиатр Кульгавчук: рассеянность — ранний признаком деменции
© Служба новостей «URA.RU»
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Деменция серьезно снижает качество жизни, заявил Евгений Кульгавчук
Деменция серьезно снижает качество жизни, заявил Евгений Кульгавчук Фото:

Деменция обычно развивается постепенно, и изменения могут быть незаметны для близких. Зачастую симптомы начинают замечать, только когда пожилой человек забывает имена родных. Об этом рассказал психиатр Евгений Кульгавчук.

«Первые звоночки — это когда человек становится рассеянным, забывает, куда положил вещи, имена известных актеров, чаще просит окружающих о чем-то напомнить», — передает слова радио Sputnik. Он добавил, что деменция вызывает страх у людей оставлять пожилых родственников одних, так как им требуется постоянное наблюдение. Евгений Кульгавчук отметил, что утрату когнитивных навыков можно предотвратить, если обратиться к специалисту при первых симптомах.

Для профилактики деменции важно пересмотреть образ жизни, избегать вредных привычек, следить за сном, контролировать вес и поддерживать физическую активность. Активное участие в жизни, общение и поиск радости в деятельности помогают сохранить работоспособность мозга. Регулярная диспансеризация также важна, поскольку мозг требует такого же внимания, как и другие органы, заключил Кульгавчук.

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Деменция обычно развивается постепенно, и изменения могут быть незаметны для близких. Зачастую симптомы начинают замечать, только когда пожилой человек забывает имена родных. Об этом рассказал психиатр Евгений Кульгавчук. «Первые звоночки — это когда человек становится рассеянным, забывает, куда положил вещи, имена известных актеров, чаще просит окружающих о чем-то напомнить», — передает слова радио Sputnik. Он добавил, что деменция вызывает страх у людей оставлять пожилых родственников одних, так как им требуется постоянное наблюдение. Евгений Кульгавчук отметил, что утрату когнитивных навыков можно предотвратить, если обратиться к специалисту при первых симптомах. Для профилактики деменции важно пересмотреть образ жизни, избегать вредных привычек, следить за сном, контролировать вес и поддерживать физическую активность. Активное участие в жизни, общение и поиск радости в деятельности помогают сохранить работоспособность мозга. Регулярная диспансеризация также важна, поскольку мозг требует такого же внимания, как и другие органы, заключил Кульгавчук.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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