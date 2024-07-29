Аргентина не признала победу Мадуро на выборах президента Венесуэлы

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Клипарт. Сток Сайт президента России, мадуро николас
Николас Мадуро ранее победил на выборах президента, согласно предварительным данным Фото:

Аргентина раскритиковала действующего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, победившего на президентских выборах. Об этом заявил глава Аргентины Хавьер Милей, отметив, что его страна не будет признавать результаты голосования.

«Аргентина не собирается признавать очередное мошенничество на президентских выборах в Венесуэле», — написал Хавьер Милей на свой странице в X. По его словам, Мадуро является ярым противником демократии.

Мадуро снова стал президентом после победы на выборах. Об этом заявил его штаб, проанализировав предварительные результаты голосования.

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Аргентина раскритиковала действующего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, победившего на президентских выборах. Об этом заявил глава Аргентины Хавьер Милей, отметив, что его страна не будет признавать результаты голосования. «Аргентина не собирается признавать очередное мошенничество на президентских выборах в Венесуэле», — написал Хавьер Милей на свой странице в X. По его словам, Мадуро является ярым противником демократии. Мадуро снова стал президентом после победы на выборах. Об этом заявил его штаб, проанализировав предварительные результаты голосования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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