Писал музыку для Пугачевой и Аллегровой: как Игорь Крутой покорил всю страну

Лукашенко поздравил Игоря Крутого с юбилеем
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Игорь Крутой отмечает свой 70-летний юбилей
Игорь Крутой отмечает свой 70-летний юбилей Фото:

Сегодня, 29 июля, композитор, продюсер народный артист России Игорь Крутой отмечает свой юбилей — ему исполняется 70 лет. Среди его известнейших произведений — «Желтые тюльпаны» Наташи Королевой, «Любовь, похожая на сон» Аллы Пугачевой и «Третье сентября» Михаила Шуфутинского. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Крутого с юбилеем, назвав его одним из самых известных композиторов современности. В честь этого значимого события URA.RU предлагает вспомнить ключевые моменты из жизни и карьеры артиста.

Детство и образование

Игорь Крутой родился 29 июля 1954 года в Гайвороне (Кировоградская область, Украина) в еврейской семье. Его мать была домохозяйкой, а отец работал диспетчером на предприятии. В детстве после болезни Игорь потерял слух на одно ухо, но это не помешало ему заняться музыкой. Сначала он научился играть на баяне, потом поступил в музыкальную школу, где с раннего возраста выступал с хором и ансамблем.

После восьмого класса Крутой поступил в Кировоградское музыкальное училище, освоив фортепиано всего за год. Учеба шла успешно, и он окончил училище с красным дипломом в 1974 году, после чего работал в детской музыкальной школе. В 1975 году поступил в Николаевский музыкально-педагогический институт, который окончил в 1979 году. Также учился на композиторском факультете Саратовской консерватории, но вынужден был прервать обучение из-за работы.

Игорь Крутой с детства увлекся музыкой
Игорь Крутой с детства увлекся музыкой
Фото:

Начало карьеры

Певец Александр Серов, который является другом и соратником Игоря Крутого, вспоминает, как песня «Мадонна» внезапно сделала их знаменитыми после того, как клип на эту композицию появился на телевидении. Путь к популярности занял 20 лет упорной работы и преодоления трудностей, начиная с выступлений в Николаеве.

Познакомившись в 1977 году, Серов и Крутой стали друзьями и творческими партнерами. Они выступали в музыкальной группе, пока актер театра Зиновий Высоковский не посоветовал им переехать в Москву.

Личные трудности, включая развод Крутого с женой, стали не только серьезным испытанием для композитора, но и катализатором его успеха. Серов отметил, что труд и терпение — ключевые факторы, которые в конечном итоге привели к достижению цели.

Дружба сыграла ключевую роль в карьере Крутого

Человеческие качества, такие как умение дружить, не менее важны, чем музыкальные таланты Игоря Крутого. Среди близких друзей композитора Александр Серов и певица Ирина Аллегрова. После развода ему также помогали друзья: певица Валентина Толкунова и актер Евгений Леонов, которые устроили ему жилье, когда он остался без крова. Леонов, применив хитрость, «выбил» для Крутого комнату в коммуналке.

Друзья также помогли Крутому наладить карьеру: знакомство с редактором фирмы «Мелодия» позволило выпустить пластинку с его песнями в 1984 году. Она открыла ему путь к известности, а клип на песню «Мадонна» стал настоящим хитом. Первый диск разошелся тиражом в два миллиона.

Алла Пугачева исполняла песню Игоря Крутого «Любовь, похожая на сон»
Алла Пугачева исполняла песню Игоря Крутого «Любовь, похожая на сон»
Фото:

От «Желтых тюльпанов» до «Фабрики звезд»

В 1985 году Крутой и поэтесса Римма Казакова написали песню «Желтые тюльпаны», которая выиграла фестиваль «Песня года». С 1989 года Крутой стал продюсером и возглавил компанию «АРС», которая сотрудничала с многими популярными исполнителями.

Он писал музыку для кино, организовывал творческие вечера и основал конкурс «Новая волна». Продюсировал «Фабрику звезд 4», а в 2010 году выпустил совместный альбом с певицей Ларой Фабиан.

Также Крутой основал образовательный центр «Академия Игоря Крутого», который активно развивается. В 2018 году он стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина и членом Совета по культуре при президенте. Состоял в жюри шоу «Ты супер!». В 2019 году продюсер совместно с Егором Кридом представил новый хит «Крутой». В январе состоялась премьера клипа на этот трек. Через два года вышел его первый альбом песен в собственном исполнении «Все о любви».

Игорь Крутой (справа на фото) с Аллой Пугачевой
Игорь Крутой (справа на фото) с Аллой Пугачевой
Фото:

Личная жизнь

Игорь Крутой в 1979 году на гастролях в Ленинграде женился на Елене Бутоме, однако их брак закончился из-за финансовых трудностей, и Елена ушла от него во время беременности. У них родился сын Николай.

Затем композитор вступил в брак с бывшей моделью Ольгой Ретуевой. Они поженились после встречи на вечеринке в Нью-Йорке, где Игорь Крутой написал свою первую песню «Оленька». Их брак продолжается почти 30 лет. Ольга ведет собственный бизнес, и у пары есть две дочери, Виктория и Александра. Игорю удалось сохранить здоровье после серьезной операции. Он продолжает активно сочинять музыку.

Игорь Крутой узнал в 2018 году о своем внебрачном сыне Якове. Ребенок был признан композитором после теста ДНК. У Крутого есть три внучки: Кристина и Маргарита (дочери старшего сына Николая) и Деми-Роуз (дочь Виктории), а также внук Игорь, родившийся в 2021 году.

Состояние здоровья

Игорь Крутой смог преодолеть серьезную болезнь, которая почти привела его к смерти, вызвав беспокойство среди поклонников из-за изменения внешности и значительной потери веса. Продюсер прошел лечение в Нью-Йорке, где ему сделали несколько операций, после которых он начал восстанавливаться. Крутой отметил, что болезнь подтолкнула его к пересмотру взглядов на жизнь, и теперь он больше внимания уделяет своему здоровью. В СМИ ходят слухи о том, что у него рак в стадии ремиссии, однако сам музыкант не раскрывает подробностей своего состояния.

Игорь Крутой и Ирина Аллегрова
Игорь Крутой и Ирина Аллегрова
Фото:

Отношения с артистами

Крутой не только пишет хиты, но и отдает свои песни артистам без всякой оплаты, что является редкостью в шоу-бизнесе. Несмотря на это, у него есть достаток — недвижимость в нескольких странах — и семья, включая четырех внуков. В последние годы композитор активно занимается детским музыкальным проектом «Детская новая волна» и открыл Академию для юных талантов. 

Мнение по поводу спецоперации

Игорь Крутой избегал публичности и не комментировал события, связанные со спецоперацией на Украине. В феврале 2022 года против Крутого был подан иск о махинациях с недвижимостью на сумму 30 миллионов долларов.

Он опроверг обвинения и объяснил свой отъезд в США необходимостью восстановить силы перед концертами. Крутой ранее подчеркнул, что считает россиян и украинцев братскими народами и надеется на примирение между странами.

Хиты Игоря Крутого

  • «Мадонна»
  • «Ты меня любишь»
  • «Я люблю тебя до слез»
  • «Незаконченный роман»
  • «Я тучи разведу руками»
  • «Любовь, похожая на сон»
  • «Привет, привет, пока, пока…»
  • «Шарманка»
  • «Просто наступила зима»
  • «Третье сентября»
  • «Сокровища Черного моря»
  • «Акапулько»
  • «Свадебные цветы»
  • «Пальма де Майорка»
  • «О нем»
  • «Буду я любить тебя всегда»
  • «О чем играет пианист»
  • «Я тебя отвоюю»
  • «Ангел-хранитель мой»
  • «Живи спокойно, страна!»

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Сегодня, 29 июля, композитор, продюсер народный артист России Игорь Крутой отмечает свой юбилей — ему исполняется 70 лет. Среди его известнейших произведений — «Желтые тюльпаны» Наташи Королевой, «Любовь, похожая на сон» Аллы Пугачевой и «Третье сентября» Михаила Шуфутинского. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Крутого с юбилеем, назвав его одним из самых известных композиторов современности. В честь этого значимого события URA.RU предлагает вспомнить ключевые моменты из жизни и карьеры артиста. Детство и образование Игорь Крутой родился 29 июля 1954 года в Гайвороне (Кировоградская область, Украина) в еврейской семье. Его мать была домохозяйкой, а отец работал диспетчером на предприятии. В детстве после болезни Игорь потерял слух на одно ухо, но это не помешало ему заняться музыкой. Сначала он научился играть на баяне, потом поступил в музыкальную школу, где с раннего возраста выступал с хором и ансамблем. После восьмого класса Крутой поступил в Кировоградское музыкальное училище, освоив фортепиано всего за год. Учеба шла успешно, и он окончил училище с красным дипломом в 1974 году, после чего работал в детской музыкальной школе. В 1975 году поступил в Николаевский музыкально-педагогический институт, который окончил в 1979 году. Также учился на композиторском факультете Саратовской консерватории, но вынужден был прервать обучение из-за работы. Начало карьеры Певец Александр Серов, который является другом и соратником Игоря Крутого, вспоминает, как песня «Мадонна» внезапно сделала их знаменитыми после того, как клип на эту композицию появился на телевидении. Путь к популярности занял 20 лет упорной работы и преодоления трудностей, начиная с выступлений в Николаеве. Познакомившись в 1977 году, Серов и Крутой стали друзьями и творческими партнерами. Они выступали в музыкальной группе, пока актер театра Зиновий Высоковский не посоветовал им переехать в Москву. Личные трудности, включая развод Крутого с женой, стали не только серьезным испытанием для композитора, но и катализатором его успеха. Серов отметил, что труд и терпение — ключевые факторы, которые в конечном итоге привели к достижению цели. Дружба сыграла ключевую роль в карьере Крутого Человеческие качества, такие как умение дружить, не менее важны, чем музыкальные таланты Игоря Крутого. Среди близких друзей композитора Александр Серов и певица Ирина Аллегрова. После развода ему также помогали друзья: певица Валентина Толкунова и актер Евгений Леонов, которые устроили ему жилье, когда он остался без крова. Леонов, применив хитрость, «выбил» для Крутого комнату в коммуналке. Друзья также помогли Крутому наладить карьеру: знакомство с редактором фирмы «Мелодия» позволило выпустить пластинку с его песнями в 1984 году. Она открыла ему путь к известности, а клип на песню «Мадонна» стал настоящим хитом. Первый диск разошелся тиражом в два миллиона. От «Желтых тюльпанов» до «Фабрики звезд» В 1985 году Крутой и поэтесса Римма Казакова написали песню «Желтые тюльпаны», которая выиграла фестиваль «Песня года». С 1989 года Крутой стал продюсером и возглавил компанию «АРС», которая сотрудничала с многими популярными исполнителями. Он писал музыку для кино, организовывал творческие вечера и основал конкурс «Новая волна». Продюсировал «Фабрику звезд 4», а в 2010 году выпустил совместный альбом с певицей Ларой Фабиан. Также Крутой основал образовательный центр «Академия Игоря Крутого», который активно развивается. В 2018 году он стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина и членом Совета по культуре при президенте. Состоял в жюри шоу «Ты супер!». В 2019 году продюсер совместно с Егором Кридом представил новый хит «Крутой». В январе состоялась премьера клипа на этот трек. Через два года вышел его первый альбом песен в собственном исполнении «Все о любви». Личная жизнь Игорь Крутой в 1979 году на гастролях в Ленинграде женился на Елене Бутоме, однако их брак закончился из-за финансовых трудностей, и Елена ушла от него во время беременности. У них родился сын Николай. Затем композитор вступил в брак с бывшей моделью Ольгой Ретуевой. Они поженились после встречи на вечеринке в Нью-Йорке, где Игорь Крутой написал свою первую песню «Оленька». Их брак продолжается почти 30 лет. Ольга ведет собственный бизнес, и у пары есть две дочери, Виктория и Александра. Игорю удалось сохранить здоровье после серьезной операции. Он продолжает активно сочинять музыку. Игорь Крутой узнал в 2018 году о своем внебрачном сыне Якове. Ребенок был признан композитором после теста ДНК. У Крутого есть три внучки: Кристина и Маргарита (дочери старшего сына Николая) и Деми-Роуз (дочь Виктории), а также внук Игорь, родившийся в 2021 году. Состояние здоровья Игорь Крутой смог преодолеть серьезную болезнь, которая почти привела его к смерти, вызвав беспокойство среди поклонников из-за изменения внешности и значительной потери веса. Продюсер прошел лечение в Нью-Йорке, где ему сделали несколько операций, после которых он начал восстанавливаться. Крутой отметил, что болезнь подтолкнула его к пересмотру взглядов на жизнь, и теперь он больше внимания уделяет своему здоровью. В СМИ ходят слухи о том, что у него рак в стадии ремиссии, однако сам музыкант не раскрывает подробностей своего состояния. Отношения с артистами Крутой не только пишет хиты, но и отдает свои песни артистам без всякой оплаты, что является редкостью в шоу-бизнесе. Несмотря на это, у него есть достаток — недвижимость в нескольких странах — и семья, включая четырех внуков. В последние годы композитор активно занимается детским музыкальным проектом «Детская новая волна» и открыл Академию для юных талантов.  Мнение по поводу спецоперации Игорь Крутой избегал публичности и не комментировал события, связанные со спецоперацией на Украине. В феврале 2022 года против Крутого был подан иск о махинациях с недвижимостью на сумму 30 миллионов долларов. Он опроверг обвинения и объяснил свой отъезд в США необходимостью восстановить силы перед концертами. Крутой ранее подчеркнул, что считает россиян и украинцев братскими народами и надеется на примирение между странами. Хиты Игоря Крутого
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