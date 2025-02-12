Слухи о здоровье, одиночество и работа на ТВ: «маме фигурного катания» Татьяне Тарасовой — 78

Татьяна Тарасова — одна из самых титулованных тренеров в истории фигурного катания. Она воспитала 11 олимпийских чемпионов, а ее ученики завоевали более 40 золотых медалей на чемпионатах мира и Европы. Ее называют «мамой чемпионов» и «мамой всего фигурного катания», а ее успехи не смог повторить ни один другой тренер. 13 февраля Татьяне Тарасовой исполняется 78 лет. URA.RU приводит жизненный путь великой наставницы.
Детство и семья Татьяны Тарасовой
Татьяна Тарасова родилась 13 февраля 1947 года в Москве в семье, где спорт был не просто увлечением, а образом жизни. Ее отец, Анатолий Владимирович, был не только талантливым хоккеистом и футболистом, но и выдающимся тренером. Под его руководством национальная сборная по хоккею с 1963 года на протяжении девяти лет оставалась непобедимой на международных турнирах.
Мать, Нина Григорьевна, также посвятила себя спорту. Как и супруг, она окончила Высшую школу тренеров и работала учителем физкультуры, прививая детям любовь к активному образу жизни. В семье уже подрастала старшая дочь Галина, и родители мечтали о сыне. Однако родилась еще одна девочка — Татьяна. Возможно, именно поэтому ее воспитание было строгим: отец с детства закалял в ней силу воли и настойчивость, словно готовил к большим спортивным достижениям.
С ранних лет Татьяна привыкла к дисциплине. В четыре года отец научил ее плавать весьма радикальным способом — просто бросив в море. А в пять поставил на коньки, хотя сама девочка мечтала о танцах. Однако родитель был непреклонен: «В нашей семье артистов не будет».
Спорт занимал центральное место в ее жизни. Утренние пробежки и зарядка стали обязательным ритуалом, независимо от погоды или времени года. Отец следил за этим с балкона, не позволяя дочери халтурить и сокращать дистанцию.
Таня ничем не уступала сверстникам-мальчишкам: играла с ними в хоккей, увлекалась легкой атлетикой, занималась плаванием. В прыжках в воду она даже получила спортивный разряд. Уже с шести лет девочка без сопровождения взрослых ездила на тренировки.
Детство Татьяны было насыщенным, но не всегда легким. Позже она журналу «Огонек» признавалась, что родители ее били: «Мне досталось сполна. Я была ужасной непоседой, мама называла меня „поперечницей“ за мой дух противоречия. Сначала меня ругали, потом заставляли, потом я не хотела, а потом — хотела».
Старшая сестра Галина всегда была для нее близким человеком. Ее смерть в 2009 году от инсульта стала для Татьяны огромной потерей. Несмотря на строгое воспитание, именно родительская требовательность помогла Тарасовой выработать твердый характер и целеустремленность, которые и сделали ее легендой мирового фигурного катания.
Путь, начавшийся с травмы: спортивная карьера Тарасовой
С 1964 по 1966 год Татьяна Тарасова выступала в парном катании вместе с Георгием Проскуриным. Их дуэт показывал отличные результаты: в 1964 году они заняли третье место на чемпионате СССР, через год поднялись на вторую строчку, а в 1966 году одержали победу на Зимней Универсиаде, крупнейших международных соревнованиях среди студентов.
Однако спортивная карьера Тарасовой оказалась недолгой. Тяжелая травма руки поставила крест на ее дальнейших выступлениях. Несмотря на то, что официально никто не принуждал ее уходить из фигурного катания, Татьяна позже вспоминала, что тренер Елена Чайковская фактически отодвинула ее на второй план и не давала новых возможностей проявить себя.
Разочаровавшись, она решила попробовать себя в другом направлении и задумалась о поступлении в ГИТИС, мечтая освоить актерскую профессию. Однако отец был категорически против: в их семье спорт всегда стоял на первом месте. Он настоял, чтобы Татьяна пришла на каток, набрала детскую группу и начала тренировать. Именно этот момент стал отправной точкой в ее будущей блистательной карьере наставника.
Позже, уже осознав свое призвание, Тарасова в 1974 году поступила в Институт физической культуры, чтобы получить профессиональное образование в сфере тренерской работы. Тренером она начала работать в 19 лет.
Тренерская карьера и звездные ученики Татьяны Тарасовой
Первый серьезный успех Тарасова получила в 1970 году, когда ее ученики Татьяна Войтюк и Вячеслав Жигалин заняли третье место чемпионата Европы. А в 1974 году Тарасова получила шанс, который изменил ее жизнь: к ней пришли Ирина Роднина и Александр Зайцев, оставившие своего прежнего наставника Станислава Жука.
Для Тарасовой это было огромным вызовом, ведь Роднина уже завоевывала олимпийское золото и хотела не просто повторить успех, а превзойти его. Под «опекой» Тарасовой пара взяла два олимпийских золота, четыре первых места на чемпионатах мира и столько же — на чемпионатах Европы. Однако со временем их отношения с Родниной сошли на нет, до сих пор они не поддерживают связь.
Среди других звездных учеников Тарасовой были:
- Ирина Моисеева и Андрей Миненков — чемпионы мира и Европы, взяли серебро Олимпиады в Инсбруке, впервые в танцах на льду представили программу с единым сюжетом.
- Наталья Бестемьянова и Андрей Букин — пришли к ней в 17-ти и 19-летнем возрасте, статус олимпийских чемпионов получили спустя 11 лет.
- Марина Климова и Сергей Пономаренко — еще один легендарный дуэт, которые воспитала легендарный тренер.
- Оксана Грищук и Евгений Платов — уже будучи олимпийскими чемпионами, перешли к ней после конфликта с Натальей Дубовой.
- Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков — одна из самых известных пар в истории фигурного катания, также работавшая с Тарасовой.
- Илья Кулик — пришел после работы с Виктором Кудрявцевым и дошел до золота Олимпиады.
- Алексей Ягудин — ушел к Тарасовой от Алексея Мишина и под ее руководством стал олимпийским чемпионом.
Помимо российских спортсменов, она помогала выйти на новый уровень японкам Сидзуке Аракаве и Мао Асаде, а также работала с американскими фигуристами Сашей Коэн, Джонни Вейром и Эваном Лайсачеком.
В 1997 году Тарасова переехала в США, где продолжила тренерскую деятельность. В сложные 90-е годы в России фигурное катание переживало кризис, а в Америке тренеры могли работать в лучших условиях. Однако, по ее признанию, это требовало огромных усилий: приходилось платить высокие налоги, жить в скромных условиях, но главное — была возможность сохранить и развивать талантливых спортсменов.
Тарасова всегда искала нестандартные методы подготовки: могла сварить борщ для Ягудина или уколоть его булавкой перед стартом, чтобы привести в тонус, писал ТАСС. Она признавалась, что из-за того, что ей не удалось добиться высот в спорте, она вкладывается в своих подопечных с удвоенной силой. В мире фигурного катания ее называют «мамой чемпионов», а олимпиец Эван Лайсачек однажды ее назвал матерью всего фигурного катания.
Достижения и награды Татьяны Тарасовой
Татьяна Тарасова — один из самых успешных тренеров в истории фигурного катания. С 1967 года она принимала участие во всех зимних Олимпийских играх, а также в чемпионатах мира и Европы, неизменно приводя своих подопечных к победам.
Под ее руководством 11 учеников стали олимпийскими чемпионами, а всего фигуристы, которых она тренировала, завоевали 41 золотую медаль на крупнейших международных турнирах, включая 8 олимпийских титулов. Этот результат остается непревзойденным среди тренеров фигурного катания.
Получила ряд наград и званий, среди которых — заслуженный тренер СССР и РСФСР, а также мастер спорта СССР международного класса. Ее труд отмечен государственными наградами, среди которых «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, два Ордена Трудового Красного Знамени, Орден Дружбы народов и медаль ветерана труда. В 2008 году ее имя внесли в Зал славы мирового фигурного катания, что стало признанием ее заслуг на международном уровне.
В 2018 году Татьяна Тарасова была удостоена премии ТЭФИ за работу на Олимпийских играх в Пхенчхане, где она выступала в качестве эксперта и ведущего аналитических программ по фигурному катанию.
Театральные проекты, телевидение и работа комментатором
В середине 1990-х годов Татьяна Тарасова реализовала еще один амбициозный проект, создав ледовый театр «Все звезды». В его труппу вошли известные советские фигуристы, а сама Тарасова стала тренером, постановщиком и балетмейстером.
Она ставила классические балеты на льду, среди которых «Спящая красавица», «Золушка», «Аленький цветочек» и другие. Зимой 2011 года под руководством Тарасовой были поставлены «Спящая красавица» по сказке Шарля Перро и «Снежная королева» по мотивам произведения Ганса Христиана Андерсена. А в 2022 году, в честь 75-летия тренера, прошло юбилейное ледовое шоу, участниками которого стали ее подопечные и друзья.
Татьяну Тарасову знают также как председателя жюри многих популярных ледовых шоу. Она судила все версии проекта «Ледниковый период», сейчас она остается главным судьей шоу «Ледниковый период. Народный» на Первом канале.
Политические взгляды и отношение к СВО
Татьяна Тарасова никогда не являлась членом политических партий, однако не раз выражала поддержку действующей власти. В 2012 году она вошла в «Народный штаб» Владимира Путина по Москве, выступила в его поддержку на митинге на Поклонной горе и стала его доверенным лицом на президентских выборах. В 2018 году вновь официально представляла его интересы в качестве доверенного лица.
При этом Тарасова не боится высказывать свое мнение, даже если оно расходится с официальными позициями. В 2022 году она жестко раскритиковала предложение депутата Госдумы Романа Терюшкова, который предложил приравнять смену гражданства российскими спортсменами к измене родине. Тренер резко высказалась в его адрес, назвав его «куском идиота».
Что касается ситуации вокруг СВО, Тарасова не делала прямых политических заявлений и не выражала свою позицию открыто. Однако в мае 2024 года она заявила о необходимости перемирия между Россией и Украиной на время Олимпийских игр. По ее мнению, во время таких крупных событий людям нужно забыть о «мелких обидах», а сама она мечтает о мире и гармонии не только на период соревнований, но и в целом.
Это заявление вызвало неоднозначную реакцию: некоторые поддержали ее слова, другие сочли подобные призывы наивными или лицемерными. На это Тарасова ответила просто: «Многие посчитают это перемирие лицемерием, не так ли? Но я — не многие».
Личная жизнь Татьяны Тарасовой
В жизни Татьяны Тарасовой было три брака. Ее первым супругом стал актер Алексей Самойлов, сын известного артиста Евгения Самойлова. Однако их союз длился всего два года. Несмотря на расставание, они сохранили теплые дружеские отношения.
Второй раз Татьяна вышла замуж за легкоатлета Василия Хоменко. Их история была наполнена сильными чувствами, но завершилась трагически — в 1976 году, когда Василию было всего 29 лет, он ушел из жизни.
К 30 годам ее близкими людьми оставались родители, сестра, племянник и, конечно же, ученики-фигуристы, которым она полностью посвящала себя. Труд полностью захватил ее, пока однажды подруга, актриса Марина Неелова, не уговорила Татьяну сходить к гадалке. Та предрекла, что именно в этот день она повстречает свою судьбу.
«Позже я заехала к подруге и неожиданно встретила там Владимира Крайнева. Это было настолько неожиданно, что я невольно засмеялась и сказала: „Вот оно, мое счастье!“ Так и вышло. Володя сразу же предложил подвезти меня, и когда мы ехали, в небе появились две радуги. Я восприняла это как добрый знак».
Третий супруг, пианист Владимир Крайнев, стал для нее надежной опорой. Они прожили вместе 33 года, и за это время он во всем поддерживал Татьяну, помогал в подготовке программ для соревнований, вдохновлял и всегда верил в нее. Весной 2011 года Владимир ушел из жизни после продолжительной болезни. До этого Татьяна пережила утрату сестры и матери.
Своих детей у Тарасовой нет. Спустя годы осознала, что единственное, о чем по-настоящему сожалеет, — это то, что так и не стала матерью. Она рассказывала, что решение не заводить детей не было для нее осознанным выбором. Ей казалось, что впереди еще много времени и все сложится само собой.
Но годы шли, и этот момент так и не наступил. Со временем она поняла, что упустила важную возможность, и считала это самой большой ошибкой в своей жизни. Самым близким родственником для нее остается племянник Алексей, который вместе с женой Аленой воспитывает двоих сыновей — Матвея и Федора.
Состояние здоровья
Новости о проблемах со здоровьем Татьяны Тарасовой регулярно появляются в СМИ. Ей приписывают хроническую язвенную болезнь, сердечные заболевания и утверждают, что она часто вызывает скорую помощь.
В начале 2025 года в СМИ вновь появилась информация, что тренер снова обратилась к медикам, а врачи диагностировали у нее гипертоническую болезнь с поражением сердца, о чем сообщал телеграм-канал SHOT. Однако сама Тарасова опровергает все сообщения об ухудшении здоровья, называя их недостоверными и преувеличенными.
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