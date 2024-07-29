Япония призвала граждан отказаться от поездок в Россию из-за визита депутата

Япония призывает своих граждан отказаться от поездок в Россию. Об этом заявил генсек японского кабмина Есимаса Хаяси после того, как депутат из его страны Мунэо Судзуки решил отправиться в РФ.
«В связи с тем, что РФ отнесена к станам с третьим уровнем опасности, какова бы ни была цель визита Судзуки, мы призываем граждан отказаться от поездок в Россию», — заявил Есимаса Хаяси во время пресс-конференции. Его слова приводит японский телеканал
Судзуки уже направился в Россию. Об этом заявили его представители. Отмечается, что он встретиться с представителями МИД РФ и Росрыболовства. Детали и планы визита не раскрываются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.