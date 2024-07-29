Япония призвала граждан отказаться от поездок в Россию из-за визита депутата

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Клипарт "Самолеты". Тюмень, самолет
Япония считает Россию недружественной страной Фото:

Япония призывает своих граждан отказаться от поездок в Россию. Об этом заявил генсек японского кабмина Есимаса Хаяси после того, как депутат из его страны Мунэо Судзуки решил отправиться в РФ.

«В связи с тем, что РФ отнесена к станам с третьим уровнем опасности, какова бы ни была цель визита Судзуки, мы призываем граждан отказаться от поездок в Россию», — заявил Есимаса Хаяси во время пресс-конференции. Его слова приводит японский телеканал FNN.

Судзуки уже направился в Россию. Об этом заявили его представители. Отмечается, что он встретиться с представителями МИД РФ и Росрыболовства. Детали и планы визита не раскрываются.

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Япония призывает своих граждан отказаться от поездок в Россию. Об этом заявил генсек японского кабмина Есимаса Хаяси после того, как депутат из его страны Мунэо Судзуки решил отправиться в РФ. «В связи с тем, что РФ отнесена к станам с третьим уровнем опасности, какова бы ни была цель визита Судзуки, мы призываем граждан отказаться от поездок в Россию», — заявил Есимаса Хаяси во время пресс-конференции. Его слова приводит японский телеканал FNN. Судзуки уже направился в Россию. Об этом заявили его представители. Отмечается, что он встретиться с представителями МИД РФ и Росрыболовства. Детали и планы визита не раскрываются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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