Японский депутат Судзуки отправился в Россию, чтобы обсудить рыбу

Японский депутат Мунэо Судзуки отправился в Россию для обсуждения вопросов, связанных с рыболовством. Об этом рассказали его представители.
«Судзуки направился в Россию», — передает сообщение офиса депутата ТАСС. Там добавили, что Судзуки планирует провести встречи с представителями Министерства иностранных дел РФ и Росрыболовства.
В июне японским рыбакам разрешили вылов лососевых в российской исключительной экономической зоне впервые за три года. Им выделена квота на 125 тонн, включая 10 тонн нерки, 90 тонн горбуши и 20 тонн кеты. Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов заявил, что Россия обладает достаточными рыбными ресурсами для обеспечения страны и торговли с дружественными государствами. Он отметил, что Япония и Южная Корея проявляют больший интерес к соглашениям с Москвой, передает «Национальная служба новостей».
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