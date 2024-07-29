Японский депутат Судзуки отправился в Россию, чтобы обсудить рыбу

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Депутат Мунэо Судзуки обсудит с российскими властями вопросы рыболовства
Депутат Мунэо Судзуки обсудит с российскими властями вопросы рыболовства Фото:

Японский депутат Мунэо Судзуки отправился в Россию для обсуждения вопросов, связанных с рыболовством. Об этом рассказали его представители.

«Судзуки направился в Россию», — передает сообщение офиса депутата ТАСС. Там добавили, что Судзуки планирует провести встречи с представителями Министерства иностранных дел РФ и Росрыболовства.

В июне японским рыбакам разрешили вылов лососевых в российской исключительной экономической зоне впервые за три года. Им выделена квота на 125 тонн, включая 10 тонн нерки, 90 тонн горбуши и 20 тонн кеты. Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов заявил, что Россия обладает достаточными рыбными ресурсами для обеспечения страны и торговли с дружественными государствами. Он отметил, что Япония и Южная Корея проявляют больший интерес к соглашениям с Москвой, передает «Национальная служба новостей».

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Японский депутат Мунэо Судзуки отправился в Россию для обсуждения вопросов, связанных с рыболовством. Об этом рассказали его представители. «Судзуки направился в Россию», — передает сообщение офиса депутата ТАСС. Там добавили, что Судзуки планирует провести встречи с представителями Министерства иностранных дел РФ и Росрыболовства. В июне японским рыбакам разрешили вылов лососевых в российской исключительной экономической зоне впервые за три года. Им выделена квота на 125 тонн, включая 10 тонн нерки, 90 тонн горбуши и 20 тонн кеты. Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов заявил, что Россия обладает достаточными рыбными ресурсами для обеспечения страны и торговли с дружественными государствами. Он отметил, что Япония и Южная Корея проявляют больший интерес к соглашениям с Москвой, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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