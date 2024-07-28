28 июля 2024

Свердловчанин, убивший семью, получил пожизненное. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор убийца выслушал с улыбкой на лице
Приговор убийца выслушал с улыбкой на лице Фото:

Свердловский областной суд в Екатеринбурге приговорил 41-летнего Николая Бальникова к пожизненному лишению свободы, признав виновным в убийстве гражданских супругов. Судебное разбирательство прошло за четыре месяца, передает корреспондент URA.RU.

«Бальникова признать виновным и назначить ему пожизненное лишение свободы в колонии общего режима», — озвучил приговор судья Павел Неретин. Такое наказание для подсудимого в прениях запрашивала прокурор Майя Макарова. Вердикт Бальников выслушал с улыбкой на лице. Ранее он уже был судим.

Убийство произошло 16 марта 2023 года в Туринском районе. По версии следователей, Бальников поругался с мужчиной и женщиной, когда был у них в гостях. Взявшись за нож, он нанес несколько ударов жертвам. Те скончались на месте происшествия.

Рецидивист Бальников расправился с супружеской четой
Рецидивист Бальников расправился с супружеской четой
Фото:

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Свердловский областной суд в Екатеринбурге приговорил 41-летнего Николая Бальникова к пожизненному лишению свободы, признав виновным в убийстве гражданских супругов. Судебное разбирательство прошло за четыре месяца, передает корреспондент URA.RU. «Бальникова признать виновным и назначить ему пожизненное лишение свободы в колонии общего режима», — озвучил приговор судья Павел Неретин. Такое наказание для подсудимого в прениях запрашивала прокурор Майя Макарова. Вердикт Бальников выслушал с улыбкой на лице. Ранее он уже был судим. Убийство произошло 16 марта 2023 года в Туринском районе. По версии следователей, Бальников поругался с мужчиной и женщиной, когда был у них в гостях. Взявшись за нож, он нанес несколько ударов жертвам. Те скончались на месте происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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