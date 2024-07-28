Свердловчанин, убивший семью, получил пожизненное. Фото

29 июля 2024 в 10:27 Размер текста - 17 +

Приговор убийца выслушал с улыбкой на лице Фото: Сергей Бодров © URA.RU Свердловский областной суд в Екатеринбурге приговорил 41-летнего Николая Бальникова к пожизненному лишению свободы, признав виновным в убийстве гражданских супругов. Судебное разбирательство прошло за четыре месяца, передает корреспондент URA.RU. «Бальникова признать виновным и назначить ему пожизненное лишение свободы в колонии общего режима», — озвучил приговор судья Павел Неретин. Такое наказание для подсудимого в прениях запрашивала прокурор Майя Макарова. Вердикт Бальников выслушал с улыбкой на лице. Ранее он уже был судим. Убийство произошло 16 марта 2023 года в Туринском районе. По версии следователей, Бальников поругался с мужчиной и женщиной, когда был у них в гостях. Взявшись за нож, он нанес несколько ударов жертвам. Те скончались на месте происшествия. Рецидивист Бальников расправился с супружеской четой Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд в Екатеринбурге приговорил 41-летнего Николая Бальникова к пожизненному лишению свободы, признав виновным в убийстве гражданских супругов. Судебное разбирательство прошло за четыре месяца, передает корреспондент URA.RU. «Бальникова признать виновным и назначить ему пожизненное лишение свободы в колонии общего режима», — озвучил приговор судья Павел Неретин. Такое наказание для подсудимого в прениях запрашивала прокурор Майя Макарова. Вердикт Бальников выслушал с улыбкой на лице. Ранее он уже был судим. Убийство произошло 16 марта 2023 года в Туринском районе. По версии следователей, Бальников поругался с мужчиной и женщиной, когда был у них в гостях. Взявшись за нож, он нанес несколько ударов жертвам. Те скончались на месте происшествия.