Челябинская область ждет нового прихода ливней: что известно к этому часу

В Челябинской области продолжается борьба с последствиями Каспийского циклона

29 июля 2024 в 01:03 Размер текста - 17 +

Недалеко от Карабаша 26 июля прорвало дамбу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни В Челябинской области стихают ливни, но прогнозы синоптиков неутешительны. Через несколько дней погода опять ухудшится, а водоемы все еще переполнены. Что известно к этому часу о последствиях прохождения Каспийского циклона по Челябинской области, читайте на URA.RU. Новые режимы ЧС в Челябинской области С 28 июля режим ЧС действует в Карабаше, Коркинском муниципальном округе, Сосновском и Еманжелинском районах. Режим повышенной готовности сохраняется в Саткинском и Еткульском районах, Кыштыме, Копейске, Миассе. Отдельно режим ЧС введен в Сатке. Все водохранилища региона заполнены. Работать в режиме накопления могут только Аргазинское и Верхнеуральское водохранилища. Обстановка в поселке Киолим 27 июля после прорыва дамбы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Что происходит на местах В Саткинский район направлена группировка МЧС России. Ночью подтопило 50 домов в старой части Сатки. В них проживает 121 человек. Сотрудники службы МЧС оказывают необходимую помощь жителям, помогают эвакуировать вещи, предлагают разместиться в пунктах временного размещения. В Сосновском районе Архангельская дамба восстанавливается. Промоина на дороге в деревню Мичурино ликвидируется. В Новом Кременкуле переполнились местные пруды, вода пошла на дороги. Прибывшие пожарные перекачивают воду с проезжей части. В Саргазях дамбу своевременно вскрывали, теперь ее укрепляют. Переполнилась реки Зюзелга, перекрыт низкий мостик в деревню Ужевка. В Коркинском округе эвакуированных из затопленных домов размещают в общежитии пищевого техникума. Размещено восемь человек, в том числе один инвалид и двое детей. Люди продолжают подходить самостоятельно. Некоторых помогают эвакуировать на лодке пожарные 37-й пожарной части. Несмотря на сложную ситуацию, жители Коркино не забывают спасать животных Telegram-канал «Коркинский округ. Официально» В Усть-Катаве возникла необходимость увеличения сброса на ГТС. Чтобы не допустить попадания паводковых вод в систему водоснабжения принято решение прекратить подачу воду в центральной части города, поселках Первомайский и Шубино. Жителей просят сделать запасы воды. В Копейске подтоплены дома в поселках Горняк, Железнодорожный, Октябрьский и Бажово, селах Синеглазово и Калачево. Продолжается откачка воды в многоквартирных домах. В поселке Киолим в Карабаше, где прорвало дамбу, скоро завершится расчистка завалов. Идет оценка ущерба имущества жителей. 29 июля пострадавшие от наводнения, уже подавшие заявления, получат материальные выплаты по 20 тысяч рублей. Потоки воды разрушили в поселке Киолим дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске остается перекрытым участок улицы Университетская набережная под мостом в районе ТРК «Родник» — из-за сброса Шершневского водохранилища река Миасс частично вышла из берегов. Остается затопленными часть дворов в Ленинском районе. В пункте временного размещения в школе 75 дежурят 35 сотрудников комплексных центров социального обслуживания. По заявкам жителей закупают и доставляют продукты, товары первой необходимости и лекарства. Уже выполнено порядка 400 таких заявок. В Златоусте, в нацпарке «Таганай» ручьи превратились в реки. Туристов просят воздержать от походов. Первые жертвы наводнений в Челябинской области Появились первые жертвы наводнений. Оба случая расследует региональное управление Следственного комитета (СК). В Коркино уже эвакуированный 61-летний местный житель, будучи пьяным ушел из пункта временного размещения (ПВР) за водкой. Его тело нашли в затопленном доме. В Сатке гость из соседнего района вместе с другом отказались покидать подтопленный дом. Утром после пьяной вечеринки гость умер. В соцсетях пишут, что мужчина погиб от удара тонком, но точек электрического поражения на его теле нет. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Чудесные спасения В поселке Киолим чудом спаслась женщина с двумя детьми. Вечером 26 июля каркасный дом, в котором они находились, унесло потоком воды, рассказал URA.RU муж пострадавшей Сергей. «Дом как Ноев ковчег поплыл через кусты, поле. Задержала его только лесопосадка», — сообщил URA.RU Сергей. Женщина как могла удерживала детей. Позднее муж со спасателями смогли добраться до дома и забрать женщину с детьми. Дом остался цел, но пострадала бытовая техника. Другой случай чудесного спасения произошел в поселке Еманжелинка. Глава администрации Еманжелинского сельского поселения Челябинской области Антон Костромитин 28 июля во время наводнения спас односельчанина. Костромитин бросился вплавь, чтобы помочь мужчине, сообщили сотрудники ГУ МЧС России по Челябинской области. Как выяснилось позднее, местный житель решил сократить путь, но сильный поток воды сбил его с ног. Пострадавшего пришлось откачивать, его передали медицинской бригаде. Что говорят синоптики про Каспийский циклон Каспийский циклон, наделавший много бед в Челябинской области, смещается на территорию Свердловской области. Но крайне велика вероятность, что дожди вернутся в ближайшую неделю, сообщили в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). Челябинская область останется на южной периферии циклона. Дожди пройдут 29 июля. 30 июля циклон отойдет севернее и в регион с юго-западными потоками будет поступать тепло, говорится в telegram-канал ЦГМС. Каспийский циклон сместился в Свердловскую область, но дожди в Челябинске продолжатся (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Температура в Челябинской области повысится. 31 июля ожидается жаркая погода до +29°, затем температура пойдет на спад. 30—31 июля и 1 августа из-за температурных контрастов вероятны сильные ливни, говорят синоптики. О приходе Каспийского циклона в Челябинскую область синоптики предупредили 24 июля. По их словам, в районе Каспийского моря сформировался активный молодой циклон, который уже 25 июля сместился на юг Челябинской области. Главная опасность циклона была названа сразу — в Челябинской области за несколько дней выпадет две месячные нормы осадков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области стихают ливни, но прогнозы синоптиков неутешительны. Через несколько дней погода опять ухудшится, а водоемы все еще переполнены. Что известно к этому часу о последствиях прохождения Каспийского циклона по Челябинской области, читайте на URA.RU. С 28 июля режим ЧС действует в Карабаше, Коркинском муниципальном округе, Сосновском и Еманжелинском районах. Режим повышенной готовности сохраняется в Саткинском и Еткульском районах, Кыштыме, Копейске, Миассе. Отдельно режим ЧС введен в Сатке. Все водохранилища региона заполнены. Работать в режиме накопления могут только Аргазинское и Верхнеуральское водохранилища. В Саткинский район направлена группировка МЧС России. Ночью подтопило 50 домов в старой части Сатки. В них проживает 121 человек. Сотрудники службы МЧС оказывают необходимую помощь жителям, помогают эвакуировать вещи, предлагают разместиться в пунктах временного размещения. В Сосновском районе Архангельская дамба восстанавливается. Промоина на дороге в деревню Мичурино ликвидируется. В Новом Кременкуле переполнились местные пруды, вода пошла на дороги. Прибывшие пожарные перекачивают воду с проезжей части. В Саргазях дамбу своевременно вскрывали, теперь ее укрепляют. Переполнилась реки Зюзелга, перекрыт низкий мостик в деревню Ужевка. В Коркинском округе эвакуированных из затопленных домов размещают в общежитии пищевого техникума. Размещено восемь человек, в том числе один инвалид и двое детей. Люди продолжают подходить самостоятельно. Некоторых помогают эвакуировать на лодке пожарные 37-й пожарной части. В Усть-Катаве возникла необходимость увеличения сброса на ГТС. Чтобы не допустить попадания паводковых вод в систему водоснабжения принято решение прекратить подачу воду в центральной части города, поселках Первомайский и Шубино. Жителей просят сделать запасы воды. В Копейске подтоплены дома в поселках Горняк, Железнодорожный, Октябрьский и Бажово, селах Синеглазово и Калачево. Продолжается откачка воды в многоквартирных домах. В поселке Киолим в Карабаше, где прорвало дамбу, скоро завершится расчистка завалов. Идет оценка ущерба имущества жителей. 29 июля пострадавшие от наводнения, уже подавшие заявления, получат материальные выплаты по 20 тысяч рублей. В Челябинске остается перекрытым участок улицы Университетская набережная под мостом в районе ТРК «Родник» — из-за сброса Шершневского водохранилища река Миасс частично вышла из берегов. Остается затопленными часть дворов в Ленинском районе. В пункте временного размещения в школе 75 дежурят 35 сотрудников комплексных центров социального обслуживания. По заявкам жителей закупают и доставляют продукты, товары первой необходимости и лекарства. Уже выполнено порядка 400 таких заявок. В Златоусте, в нацпарке «Таганай» ручьи превратились в реки. Туристов просят воздержать от походов. Появились первые жертвы наводнений. Оба случая расследует региональное управление Следственного комитета (СК). В Коркино уже эвакуированный 61-летний местный житель, будучи пьяным ушел из пункта временного размещения (ПВР) за водкой. Его тело нашли в затопленном доме. В Сатке гость из соседнего района вместе с другом отказались покидать подтопленный дом. Утром после пьяной вечеринки гость умер. В соцсетях пишут, что мужчина погиб от удара тонком, но точек электрического поражения на его теле нет. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. В поселке Киолим чудом спаслась женщина с двумя детьми. Вечером 26 июля каркасный дом, в котором они находились, унесло потоком воды, рассказал URA.RU муж пострадавшей Сергей. «Дом как Ноев ковчег поплыл через кусты, поле. Задержала его только лесопосадка», — сообщил URA.RU Сергей. Женщина как могла удерживала детей. Позднее муж со спасателями смогли добраться до дома и забрать женщину с детьми. Дом остался цел, но пострадала бытовая техника. Другой случай чудесного спасения произошел в поселке Еманжелинка. Глава администрации Еманжелинского сельского поселения Челябинской области Антон Костромитин 28 июля во время наводнения спас односельчанина. Костромитин бросился вплавь, чтобы помочь мужчине, сообщили сотрудники ГУ МЧС России по Челябинской области. Как выяснилось позднее, местный житель решил сократить путь, но сильный поток воды сбил его с ног. Пострадавшего пришлось откачивать, его передали медицинской бригаде. Каспийский циклон, наделавший много бед в Челябинской области, смещается на территорию Свердловской области. Но крайне велика вероятность, что дожди вернутся в ближайшую неделю, сообщили в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). Челябинская область останется на южной периферии циклона. Дожди пройдут 29 июля. 30 июля циклон отойдет севернее и в регион с юго-западными потоками будет поступать тепло, говорится в telegram-канал ЦГМС. Температура в Челябинской области повысится. 31 июля ожидается жаркая погода до +29°, затем температура пойдет на спад. 30—31 июля и 1 августа из-за температурных контрастов вероятны сильные ливни, говорят синоптики. О приходе Каспийского циклона в Челябинскую область синоптики предупредили 24 июля. По их словам, в районе Каспийского моря сформировался активный молодой циклон, который уже 25 июля сместился на юг Челябинской области. Главная опасность циклона была названа сразу — в Челябинской области за несколько дней выпадет две месячные нормы осадков.