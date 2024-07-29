Прошению экс-схиигумена Сергия о помиловании дан ход

29 июля 2024 в 13:56 Размер текста - 17 +

Бывший схиигумен написал Путину, что встал на путь покаяния Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дело отца Сергия Просьба о помиловании от экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (Николая Романова), поданная на имя президента РФ Владимира Путина, поступила в Главное управление ФСИН Свердловской области. В ближайшее время она будет рассмотрена специальной комиссией, рассказал URA.RU источник в силовых структурах. «Из колонии в Нижнем Тагиле, где сейчас бывший священник отбывает наказание, прошение поступило в Главное управление ФСИН. Там оно будет зарегистрировано, проверено и перенаправлено в региональную комиссию по вопросам помилования», — объяснил собеседник агентства. За более подробной информацией корреспондент обратился в пресс-службу свердловского управления ФСИН. Там отказались от комментария, сославшись на невозможность разглашения тайны личной жизни. Комиссию по помилованию возглавляет свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Также в состав входят известные и уважаемые представители общественных и гражданских организаций — например, председатель «Фонда шефской помощи ВМФ» Игорь Британов, актер театра драмы Валентин Воронин, кинорежиссер Лидия Котельникова и другие. Статья по теме Опальный отец Сергий попросил Путина о помиловании «Комиссия подготовит заключение о целесообразности помилования, которое будет передано губернатору Евгению Куйвашеву. Тот, в свою очередь, в определенный срок внесет представление о помиловании президенту Путину. И уже президент своим указом примет решение о помиловании. Заключенный может быть освобожден от отбывания наказания, срок его может быть сокращен или наказание заменено более мягким», — объяснил источник URA.RU. По его словам, при рассмотрении прошения принимаются во внимание многие факторы. Например, характер и степень опасности совершенного преступления, поведение осужденного в колонии, срок отбытого наказания, состояние здоровья, возраст, семейное положение и другие обстоятельства. Николай Романов был задержан в 2020 году и осужден за экстремизм, склонение к суициду, нарушение права на свободу вероисповедания и самоуправство. Он получил шесть лет и 11 месяцев лишения свободы и отбывает наказание в ИК №13 Нижнего Тагила. В июле нынешнего года Романов подал прошение на имя Путина с просьбой о помиловании. Он попросил прощения у президента и всех людей, кого огорчил своими словами и поступками. Как сообщало URA.RU, уже будучи за решеткой бывший священник получил благодарственные письма от военных, священнослужителя и начальника московского СИЗО-4 за добрые дела. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Просьба о помиловании от экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (Николая Романова), поданная на имя президента РФ Владимира Путина, поступила в Главное управление ФСИН Свердловской области. В ближайшее время она будет рассмотрена специальной комиссией, рассказал URA.RU источник в силовых структурах. «Из колонии в Нижнем Тагиле, где сейчас бывший священник отбывает наказание, прошение поступило в Главное управление ФСИН. Там оно будет зарегистрировано, проверено и перенаправлено в региональную комиссию по вопросам помилования», — объяснил собеседник агентства. За более подробной информацией корреспондент обратился в пресс-службу свердловского управления ФСИН. Там отказались от комментария, сославшись на невозможность разглашения тайны личной жизни. Комиссию по помилованию возглавляет свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Также в состав входят известные и уважаемые представители общественных и гражданских организаций — например, председатель «Фонда шефской помощи ВМФ» Игорь Британов, актер театра драмы Валентин Воронин, кинорежиссер Лидия Котельникова и другие. «Комиссия подготовит заключение о целесообразности помилования, которое будет передано губернатору Евгению Куйвашеву. Тот, в свою очередь, в определенный срок внесет представление о помиловании президенту Путину. И уже президент своим указом примет решение о помиловании. Заключенный может быть освобожден от отбывания наказания, срок его может быть сокращен или наказание заменено более мягким», — объяснил источник URA.RU. По его словам, при рассмотрении прошения принимаются во внимание многие факторы. Например, характер и степень опасности совершенного преступления, поведение осужденного в колонии, срок отбытого наказания, состояние здоровья, возраст, семейное положение и другие обстоятельства. Николай Романов был задержан в 2020 году и осужден за экстремизм, склонение к суициду, нарушение права на свободу вероисповедания и самоуправство. Он получил шесть лет и 11 месяцев лишения свободы и отбывает наказание в ИК №13 Нижнего Тагила. В июле нынешнего года Романов подал прошение на имя Путина с просьбой о помиловании. Он попросил прощения у президента и всех людей, кого огорчил своими словами и поступками. Как сообщало URA.RU, уже будучи за решеткой бывший священник получил благодарственные письма от военных, священнослужителя и начальника московского СИЗО-4 за добрые дела.