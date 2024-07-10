Опальный отец Сергий попросил Путина о помиловании

URA.RU публикует полный текст его обращения

10 июля 2024 в 09:01 Размер текста - 17 +

Первый приговор отец Сергий получил в 2021-м. Второй — через два года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Романов), отбывающий в нижнетагильской колонии наказание по нескольким статьям, попросил президента РФ Владимира Путина о помиловании. Текст прошения оказался в распоряжении URA.RU. Агентство публикует его полностью. «Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаюсь к Вам с благословения старца Святой Горы Афон Гавриила Карейского. Я, Романов Николай Васильевич, приговором Измайловского районного суда города Москвы от 30 ноября 2021 года был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 330 УК РФ, ч. 3 ст. 148 УКРФ, п. п. «в», «д» ч. 3 ст. 110.1 УК РФ. По совокупности преступлений мне назначено окончательное наказание, путем частичного сложения назначенных наказаний, в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Сергия задержали в 2020 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Апелляционным постановлением Московского городского суда от 21 марта 2022 года приговор Измайловского районного суда города Москвы от 30 ноября 2021 года оставлен без изменения. Приговором Бабушкинского районного суда города Москвы от 27 января 2023 года я был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ и мне назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ (учитывая наказание по приговору Измайловского районного суда города Москвы) окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком в 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Апелляционным определением Московского городского суда от 07 сентября 2023 года приговор суда первой инстанции был изменен (судом апелляционной инстанции в качестве смягчающего обстоятельства учтена моя благотворительная деятельность), срок наказания снижен до 6 лет 11 месяцев. На сегодняшний день мной отбыто 4 года и 10 месяцев. Прошу Вас помиловать и освободить меня от дальнейшего отбытия наказания по следующим основаниям. В 1998 году я был пострижен в рясофор (иночество), в 2001 рукоположен во священника, в 2001 году пострижен в мантию, а в 2006 году в великую схиму. Новость по теме Отец Сергий помог построить храм в московском СИЗО. Фото За все указанное время я со всяким старанием и ревностью относился к монашескому деланию — служению Богу, молитве, послушанию. При моем участии на территории Свердловской области было воздвигнуто 20 храмов, построено 5 монастырей: Алапаевский мужской монастырь в честь прпмц. Елизаветы; Мужской монастырь Царственных Страстотерпцев (в урочище Ганина яма); Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»; Мужской монастырь — скит в честь Апостола Иоанна Богослова; восстановлен, основанный в 1871 г. Кыртомский Крестовоздвиженский мужской монастырь, за что я Екатеринбургской епархией был награжден следующими наградами: набедренником, наперстным крестом, саном Игумена. С 1998 года являлся строителем мужского Монастыря Св. Царственных Страстотерпцев (в урочище Ганина яма), а с 2002 года решением Священного Синода назначен и его наместником. За время моего руководства на территории монастыря мною построено 8 храмов: храм Преп. Серафима Саровского (верхний предел); храм в честь иконы Божией Матери «Умиление» (нижний предел); храм в честь иконы Божией Матери «Иверская» (надвратный); храм в честь иконы Божией Матери «Державная»; храм Прп. Сергия Радонежского; храм Святителя Николая Чудотворца; храм Прп. Иова Многострадального; храм св. Царственных Страстотерпцев. После этого, в 2005 году решением Священного Синода я был назначен строителем Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов». Начиная с 2005 года и вплоть до моего задержания (в декабре 2020 года) на территории женского монастыря мною было возведено еще 5 храмов: храм в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»; храм в честь иконы Божией Матери «Казанская»; храм в честь Святой Троицы с нижним храмом в честь Св. Царственных Страстотерпцев; храм в честь иконы Божией Матери «Покров Богородицы»; храм в честь Благовещания Пресвятой Богородицы. Сейчас Среднеуральский монастырь фактически пустует Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За время моего руководства Среднеуральским женским монастырем, монастырь приобрел социальное значение. На территории монастыря был корпус для онкобольных людей (хоспис); в школе при монастыре, где обучалось до 100 человек детей, прививали любовь к Родине, русской истории и культуре, преподавали иностранные языки: английский, немецкий, французский, итальянский, греческий. Выпускники школы получили образование в высших учебных заведениях РФ. Мы всегда помогали бездомным, больным и детям, оставшимся без попечения родителей. Тысячи детей и сирот получили образование и семейное тепло в монастыре. С 2014 года взял из зоны боевых действий (из Донецка) семьи с малолетними детьми и обеспечивал их всем необходимым. Тысячи людей приезжали в монастырь до его закрытия. Монастырь всегда молился за власти и воинство. Прошу прощения у Вас, Владимир Владимирович, и у всех, кого огорчил своими словами. Никакого злого умысла у меня не было. Цели внести раскол или смуту я не преследовал, о чем свидетельствует мой путь в период служения Богу и мое последующее поведение в заточении. Мой образ жизни по пути покаяния к смирению через самоукорение. Во время возникшего церковного конфликта и после моего задержания деструктивные силы в публичном пространстве попытались использовать мое имя и имя Среднеуральского женского монастыря в своих интересах, однако этого у них не получилось, так как я категорически публично высказал свою позицию — я не против власти и воинства, я патриот своей страны, и эти, так называемые силы, утратили ко мне какой-либо интерес. В подтверждение своих слов привожу тот факт, что все прихожане сейчас уже бывшего Среднеуральского женского монастыря ведут благочестивый и добропорядочный образ жизни. Только молитва, вера и дела милосердия. В период моего заточения, многие из людей, кто находился рядом со мной в следственном изоляторе, ушли на СВО и вернулись героями, я также просил направить меня на СВО в качестве медбрата или строителя, однако по причине преклонного возраста в этом мне было отказано. Однако я не оставляю этих попыток, и снова пишу заявление с просьбой отправить меня на СВО. Сейчас, насколько это возможно, я оказываю помощь воинам, находящимся на СВО. Так, я попросил всех, кого знаю, оказать им благотворительную помощь. Люди откликнулись, и серьезная гуманитарная помощь была оказана военнослужащим 24 отдельной гвардейской бригады специального назначения и 177 отдельному гвардейскому полку Морской пехоты Каспийской флотилии, участвующим в СВО. За время своего пребывания в СИЗО-4 я посильно поддерживал строительство в Храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на его территории, за что, в том числе получил положительную характеристику от старшего священника храма иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» при СИЗО-4. На сегодняшний день я отбыл уже более половины назначенного мне срока, нахожусь в преклонном возрасте, и состояние моего здоровья оставляет желать лучшего, я страдаю рядом серьезных заболеваний. После освобождения по любым основанием буду вести тихую жизнь пенсионера. Прошу вас, Владимир Владимирович, помиловать и освободить меня. «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас» (Еф. 4:32)». Сергий в письме отмечает, что помогал ВС РФ гуманитарными грузами (архивное фото) Фото: Ася Бронникова © URA.RU В распоряжении URA.RU также есть копии характеристики Сергия от настоятеля храма Алексия, человека Божия, в Крылатском, благодарственного письма 24-й отдельной гвардейской бригады специального, благодарности личного состава 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии, благодарственного письма, справки о поощрениях и характеристики из московского СИЗО №4 «Медведь». Кстати, ранее агентство сообщало, что Сергий принимал непосредственное участие в возведении храма на территории изолятора. В январе 2023 года его приговорили к семи годам лишения свободы, признав виновным по статье об экстремизме. Еще раньше — в 2021 году — Сергий получил приговор за склонение к суициду, нарушение права на свободу вероисповедания и самоуправство. Задержали священника 29 декабря 2020 года во время штурма Среднеуральского женского монастыря. Ходатайство о помиловании Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Романов), отбывающий в нижнетагильской колонии наказание по нескольким статьям, попросил президента РФ Владимира Путина о помиловании. Текст прошения оказался в распоряжении URA.RU. Агентство публикует его полностью. «Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаюсь к Вам с благословения старца Святой Горы Афон Гавриила Карейского. Я, Романов Николай Васильевич, приговором Измайловского районного суда города Москвы от 30 ноября 2021 года был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 330 УК РФ, ч. 3 ст. 148 УКРФ, п. п. «в», «д» ч. 3 ст. 110.1 УК РФ. По совокупности преступлений мне назначено окончательное наказание, путем частичного сложения назначенных наказаний, в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Апелляционным постановлением Московского городского суда от 21 марта 2022 года приговор Измайловского районного суда города Москвы от 30 ноября 2021 года оставлен без изменения. Приговором Бабушкинского районного суда города Москвы от 27 января 2023 года я был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ и мне назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ (учитывая наказание по приговору Измайловского районного суда города Москвы) окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком в 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Апелляционным определением Московского городского суда от 07 сентября 2023 года приговор суда первой инстанции был изменен (судом апелляционной инстанции в качестве смягчающего обстоятельства учтена моя благотворительная деятельность), срок наказания снижен до 6 лет 11 месяцев. На сегодняшний день мной отбыто 4 года и 10 месяцев. За все указанное время я со всяким старанием и ревностью относился к монашескому деланию — служению Богу, молитве, послушанию. При моем участии на территории Свердловской области было воздвигнуто 20 храмов, построено 5 монастырей: Алапаевский мужской монастырь в честь прпмц. Елизаветы; Мужской монастырь Царственных Страстотерпцев (в урочище Ганина яма); Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»; Мужской монастырь — скит в честь Апостола Иоанна Богослова; восстановлен, основанный в 1871 г. Кыртомский Крестовоздвиженский мужской монастырь, за что я Екатеринбургской епархией был награжден следующими наградами: набедренником, наперстным крестом, саном Игумена. С 1998 года являлся строителем мужского Монастыря Св. Царственных Страстотерпцев (в урочище Ганина яма), а с 2002 года решением Священного Синода назначен и его наместником. За время моего руководства на территории монастыря мною построено 8 храмов: храм Преп. Серафима Саровского (верхний предел); храм в честь иконы Божией Матери «Умиление» (нижний предел); храм в честь иконы Божией Матери «Иверская» (надвратный); храм в честь иконы Божией Матери «Державная»; храм Прп. Сергия Радонежского; храм Святителя Николая Чудотворца; храм Прп. Иова Многострадального; храм св. Царственных Страстотерпцев. После этого, в 2005 году решением Священного Синода я был назначен строителем Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов». Начиная с 2005 года и вплоть до моего задержания (в декабре 2020 года) на территории женского монастыря мною было возведено еще 5 храмов: храм в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»; храм в честь иконы Божией Матери «Казанская»; храм в честь Святой Троицы с нижним храмом в честь Св. Царственных Страстотерпцев; храм в честь иконы Божией Матери «Покров Богородицы»; храм в честь Благовещания Пресвятой Богородицы. За время моего руководства Среднеуральским женским монастырем, монастырь приобрел социальное значение. На территории монастыря был корпус для онкобольных людей (хоспис); в школе при монастыре, где обучалось до 100 человек детей, прививали любовь к Родине, русской истории и культуре, преподавали иностранные языки: английский, немецкий, французский, итальянский, греческий. Выпускники школы получили образование в высших учебных заведениях РФ. Мы всегда помогали бездомным, больным и детям, оставшимся без попечения родителей. Тысячи детей и сирот получили образование и семейное тепло в монастыре. С 2014 года взял из зоны боевых действий (из Донецка) семьи с малолетними детьми и обеспечивал их всем необходимым. Тысячи людей приезжали в монастырь до его закрытия. Монастырь всегда молился за власти и воинство. Прошу прощения у Вас, Владимир Владимирович, и у всех, кого огорчил своими словами. Никакого злого умысла у меня не было. Цели внести раскол или смуту я не преследовал, о чем свидетельствует мой путь в период служения Богу и мое последующее поведение в заточении. Мой образ жизни по пути покаяния к смирению через самоукорение. Во время возникшего церковного конфликта и после моего задержания деструктивные силы в публичном пространстве попытались использовать мое имя и имя Среднеуральского женского монастыря в своих интересах, однако этого у них не получилось, так как я категорически публично высказал свою позицию — я не против власти и воинства, я патриот своей страны, и эти, так называемые силы, утратили ко мне какой-либо интерес. В период моего заточения, многие из людей, кто находился рядом со мной в следственном изоляторе, ушли на СВО и вернулись героями, я также просил направить меня на СВО в качестве медбрата или строителя, однако по причине преклонного возраста в этом мне было отказано. Однако я не оставляю этих попыток, и снова пишу заявление с просьбой отправить меня на СВО. Люди откликнулись, и серьезная гуманитарная помощь была оказана военнослужащим 24 отдельной гвардейской бригады специального назначения и 177 отдельному гвардейскому полку Морской пехоты Каспийской флотилии, участвующим в СВО. За время своего пребывания в СИЗО-4 я посильно поддерживал строительство в Храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на его территории, за что, в том числе получил положительную характеристику от старшего священника храма иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» при СИЗО-4. На сегодняшний день я отбыл уже более половины назначенного мне срока, нахожусь в преклонном возрасте, и состояние моего здоровья оставляет желать лучшего, я страдаю рядом серьезных заболеваний. После освобождения по любым основанием буду вести тихую жизнь пенсионера. В распоряжении URA.RU также есть копии характеристики Сергия от настоятеля храма Алексия, человека Божия, в Крылатском, благодарственного письма 24-й отдельной гвардейской бригады специального, благодарности личного состава 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии, благодарственного письма, справки о поощрениях и характеристики из московского СИЗО №4 «Медведь». Кстати, ранее агентство сообщало, что Сергий принимал непосредственное участие в возведении храма на территории изолятора. В январе 2023 года его приговорили к семи годам лишения свободы, признав виновным по статье об экстремизме. Еще раньше — в 2021 году — Сергий получил приговор за склонение к суициду, нарушение права на свободу вероисповедания и самоуправство. Задержали священника 29 декабря 2020 года во время штурма Среднеуральского женского монастыря.