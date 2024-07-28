28 июля 2024

В десятки домов курганцев возвращают горячую воду. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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В десятки домов вернут горячую воду
В десятки домов вернут горячую воду Фото:

В Кургане начали запускать горячую воду в домах. Однако это коснется не всех. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Курганской генерирующей компании. 

«Начался запуск теплоносителя на нужды горячего водоснабжения в дома. Это коснется тех домов, которые оборудованы индивидуальными водоподогревателями», — указано в посте. 

Горячую воду возвращают в дома по следующим адресам:

  • Зорге 15, 20, 26, 28;
  • Карельцева 111, 111А, 113, 115, 117;
  • Краснодонская 1, 3, 5, 5 А, 7, 7А, 9;
  • Криволапова 13, 19, 21, 22, 24, 26, 48А, 50, 52;
  • Пушкина 24.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане успешно прошли гидроиспытания тепломагистрали «Юг», поэтому возобновляется подача горячей воды в дома горожан. Специалисты «Тепловых сетей» производят запуск горячего водоснабжения в жилые дома только после подтверждения о готовности от сотрудников управляющих компаний.

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В Кургане начали запускать горячую воду в домах. Однако это коснется не всех. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Курганской генерирующей компании.  «Начался запуск теплоносителя на нужды горячего водоснабжения в дома. Это коснется тех домов, которые оборудованы индивидуальными водоподогревателями», — указано в посте.  Горячую воду возвращают в дома по следующим адресам: Ранее URA.RU писало, что в Кургане успешно прошли гидроиспытания тепломагистрали «Юг», поэтому возобновляется подача горячей воды в дома горожан. Специалисты «Тепловых сетей» производят запуск горячего водоснабжения в жилые дома только после подтверждения о готовности от сотрудников управляющих компаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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