В Кургане начали запускать горячую воду в домах. Однако это коснется не всех. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Курганской генерирующей компании.
«Начался запуск теплоносителя на нужды горячего водоснабжения в дома. Это коснется тех домов, которые оборудованы индивидуальными водоподогревателями», — указано в посте.
Горячую воду возвращают в дома по следующим адресам:
- Зорге 15, 20, 26, 28;
- Карельцева 111, 111А, 113, 115, 117;
- Краснодонская 1, 3, 5, 5 А, 7, 7А, 9;
- Криволапова 13, 19, 21, 22, 24, 26, 48А, 50, 52;
- Пушкина 24.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане успешно прошли гидроиспытания тепломагистрали «Юг», поэтому возобновляется подача горячей воды в дома горожан. Специалисты «Тепловых сетей» производят запуск горячего водоснабжения в жилые дома только после подтверждения о готовности от сотрудников управляющих компаний.
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