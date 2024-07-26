26 июля 2024

В дома курганцев возвращается горячая вода после гидроиспытаний

© Служба новостей «URA.RU»
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В некоторых домах в Кургане возобновится горячее водоснабжение
В некоторых домах в Кургане возобновится горячее водоснабжение Фото:

В Кургане успешно прошли гидроиспытания тепломагистрали «Юг», поэтому возобновляется подача горячей воды в дома горожан. Об этом сообщили представители ПАО «КГК».

«Выдержал гидравлические испытания участок тепломагистрали „Юг“ от улицы Зорге до тепловой камеры, расположенной около дома по улице Сергея Васильева, 6. В связи с этим начался запуск централизованного горячего водоснабжения в дома от 11 центральных тепловых пунктов», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике ресурсоснабжающей организации в соцсети «ВКонтакте».

Адреса домов, в которые начался запуск горячей воды:

  • 4-ая Больничная 8, 10;
  • 7-ая Больничная 36, 38, 38А, 38Б, 38В;
  • Зорге 35, 46;
  • Карельцева 84, 119;
  • Коли Мяготина 54, 56, 58, 77, 79, 81, 83;
  • Криволапова 7, 10, 12, 13А, 28, 46, 48;
  • Линейная 52;
  • Пушкина 43, 47, 49, 49А, 51, 53, 55, 65, 67, 69, 71;
  • Радионова 32, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60;
  • Сергея Васильева 6.

Специалисты «Тепловых сетей» производят запуск горячего водоснабжения в жилые дома только после подтверждения о готовности от сотрудников управляющих компаний. Если в течение одного-трех дней горячая вода не появится, необходимо обращаться в свою обслуживающую организацию, отметили в ПАО «КГК».

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В Кургане успешно прошли гидроиспытания тепломагистрали «Юг», поэтому возобновляется подача горячей воды в дома горожан. Об этом сообщили представители ПАО «КГК». «Выдержал гидравлические испытания участок тепломагистрали „Юг“ от улицы Зорге до тепловой камеры, расположенной около дома по улице Сергея Васильева, 6. В связи с этим начался запуск централизованного горячего водоснабжения в дома от 11 центральных тепловых пунктов», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике ресурсоснабжающей организации в соцсети «ВКонтакте». Адреса домов, в которые начался запуск горячей воды: Специалисты «Тепловых сетей» производят запуск горячего водоснабжения в жилые дома только после подтверждения о готовности от сотрудников управляющих компаний. Если в течение одного-трех дней горячая вода не появится, необходимо обращаться в свою обслуживающую организацию, отметили в ПАО «КГК».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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