Жительницы ХМАО оставили более десятка младенцев прямо в роддомах

За последние 1,5 года жительницы ХМАО оставили в роддомах 15 младенцев. Их устроили в замещающие семьи. Об этом URA.RU сообщили в департаменте социального развития округа.
«Органом опеки и попечительства в ХМАО-Югре выявлено девять детей, оставленных матерями (родителями) при рождении. В первом полугодии 2024 года — шесть детей. Дети, оставшиеся без попечения родителей, устроены на воспитание в замещающие семьи округа», — прокомментировали агентству в департаменте.
Ранее URA.RU сообщало, что жительницы ХМАО стали реже рожать. В 2023 число новорожденных составило более 18 тысяч, что меньше почти на тысячу в сравнении с 2021 годом.
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