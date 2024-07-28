28 июля 2024
27 июля 2024

Жительницы ХМАО оставили более десятка младенцев прямо в роддомах

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанки отказались от 15 новорожденных детей за полтора года
Югорчанки отказались от 15 новорожденных детей за полтора года Фото:

За последние 1,5 года жительницы ХМАО оставили в роддомах 15 младенцев. Их устроили в замещающие семьи. Об этом URA.RU сообщили в департаменте социального развития округа.

«Органом опеки и попечительства в ХМАО-Югре выявлено девять детей, оставленных матерями (родителями) при рождении. В первом полугодии 2024 года — шесть детей. Дети, оставшиеся без попечения родителей, устроены на воспитание в замещающие семьи округа», — прокомментировали агентству в департаменте.

Ранее URA.RU сообщало, что жительницы ХМАО стали реже рожать. В 2023 число новорожденных составило более 18 тысяч, что меньше почти на тысячу в сравнении с 2021 годом.

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За последние 1,5 года жительницы ХМАО оставили в роддомах 15 младенцев. Их устроили в замещающие семьи. Об этом URA.RU сообщили в департаменте социального развития округа. «Органом опеки и попечительства в ХМАО-Югре выявлено девять детей, оставленных матерями (родителями) при рождении. В первом полугодии 2024 года — шесть детей. Дети, оставшиеся без попечения родителей, устроены на воспитание в замещающие семьи округа», — прокомментировали агентству в департаменте. Ранее URA.RU сообщало, что жительницы ХМАО стали реже рожать. В 2023 число новорожденных составило более 18 тысяч, что меньше почти на тысячу в сравнении с 2021 годом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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