В поезде, сошедшем с рельсов, было 812 человек

29 июля 2024 в 15:57 Размер текста - 17 +

Под Волгоградом произошло столкновение пассажирского поезда с КАМАЗом Фото: Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры/https://t.me/sztproc В сошедшем с рельсов в результате аварии поезде под Волгоградом было 812 человек. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании по столкновению. «По предварительным данным из 20 вагонов 9 вагонов и электровоз сошли с рельсов. В поезде следовало 812 человек», —заявил Бочаров на экстренном совещании. Его слова передает telegram-канал администрации Волгоградской области. По словам Бочарова, на месте происшествия уже работают все необходимые экстренные службы, создан оперативный штаб. Ситуация взята на особый контроль, и в данный момент уточняются данные по пострадавшим. Ранее в Волгоградской области произошла авария с участием пассажирского поезда. Составы сошли с рельсов. Инициатор аварии — водитель КАМАЗа госпитализирован. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В сошедшем с рельсов в результате аварии поезде под Волгоградом было 812 человек. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании по столкновению. «По предварительным данным из 20 вагонов 9 вагонов и электровоз сошли с рельсов. В поезде следовало 812 человек», —заявил Бочаров на экстренном совещании. Его слова передает telegram-канал администрации Волгоградской области. По словам Бочарова, на месте происшествия уже работают все необходимые экстренные службы, создан оперативный штаб. Ситуация взята на особый контроль, и в данный момент уточняются данные по пострадавшим. Ранее в Волгоградской области произошла авария с участием пассажирского поезда. Составы сошли с рельсов. Инициатор аварии — водитель КАМАЗа госпитализирован.