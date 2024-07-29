В поезде, сошедшем с рельсов, было 812 человек

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Крушение поезда в Республике Коми. Stock., авария, поезд, stock, крушение
Под Волгоградом произошло столкновение пассажирского поезда с КАМАЗом Фото:

В сошедшем с рельсов в результате аварии поезде под Волгоградом было 812 человек. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании по столкновению.

«По предварительным данным из 20 вагонов 9 вагонов и электровоз сошли с рельсов. В поезде следовало 812 человек», —заявил Бочаров на экстренном совещании. Его слова передает telegram-канал администрации Волгоградской области.

По словам Бочарова, на месте происшествия уже работают все необходимые экстренные службы, создан оперативный штаб. Ситуация взята на особый контроль, и в данный момент уточняются данные по пострадавшим.

Ранее в Волгоградской области произошла авария с участием пассажирского поезда. Составы сошли с рельсов. Инициатор аварии — водитель КАМАЗа госпитализирован.

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В сошедшем с рельсов в результате аварии поезде под Волгоградом было 812 человек. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании по столкновению. «По предварительным данным из 20 вагонов 9 вагонов и электровоз сошли с рельсов. В поезде следовало 812 человек», —заявил Бочаров на экстренном совещании. Его слова передает telegram-канал администрации Волгоградской области. По словам Бочарова, на месте происшествия уже работают все необходимые экстренные службы, создан оперативный штаб. Ситуация взята на особый контроль, и в данный момент уточняются данные по пострадавшим. Ранее в Волгоградской области произошла авария с участием пассажирского поезда. Составы сошли с рельсов. Инициатор аварии — водитель КАМАЗа госпитализирован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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