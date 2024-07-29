В поезде, сошедшем с рельсов, было 812 человек

Под Волгоградом произошло столкновение пассажирского поезда с КАМАЗомФото: Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры/https://t.me/sztproc
В сошедшем с рельсов в результате аварии поезде под Волгоградом было 812 человек. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании по столкновению.
«По предварительным данным из 20 вагонов 9 вагонов и электровоз сошли с рельсов. В поезде следовало 812 человек», —заявил Бочаров на экстренном совещании. Его слова передает telegram-канал администрации Волгоградской области.
По словам Бочарова, на месте происшествия уже работают все необходимые экстренные службы, создан оперативный штаб. Ситуация взята на особый контроль, и в данный момент уточняются данные по пострадавшим.
Ранее в Волгоградской области произошла авария с участием пассажирского поезда. Составы сошли с рельсов. Инициатор аварии — водитель КАМАЗа госпитализирован.
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В сошедшем с рельсов в результате аварии поезде под Волгоградом было 812 человек. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании по столкновению. «По предварительным данным из 20 вагонов 9 вагонов и электровоз сошли с рельсов. В поезде следовало 812 человек», —заявил Бочаров на экстренном совещании. Его слова передает telegram-канал администрации Волгоградской области. По словам Бочарова, на месте происшествия уже работают все необходимые экстренные службы, создан оперативный штаб. Ситуация взята на особый контроль, и в данный момент уточняются данные по пострадавшим. Ранее в Волгоградской области произошла авария с участием пассажирского поезда. Составы сошли с рельсов. Инициатор аварии — водитель КАМАЗа госпитализирован.