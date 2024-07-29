«Интерфакс»: 30 человек госпитализированы после схода поезда с рельсов

Поезд столкнулся с КАМАЗом
новость из сюжетаПод Волгоградом пассажирский поезд сошел с рельсов
Около 30 человек госпитализированы после схода поезда в Волгоградской области с рельсов из-за столкновения с КАМАЗом. Об этом сообщает «Интерфакс». Ранее официально подтверждалось о пяти госпитализированных, среди которых был ребенок.
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