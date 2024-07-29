«Интерфакс»: 30 человек госпитализированы после схода поезда с рельсов

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Крушение поезда под Волгоградом. Stock, stock
Поезд столкнулся с КАМАЗом Фото:
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Под Волгоградом пассажирский поезд сошел с рельсов

Около 30 человек госпитализированы после схода поезда в Волгоградской области с рельсов из-за столкновения с КАМАЗом. Об этом сообщает «Интерфакс». Ранее официально подтверждалось о пяти госпитализированных, среди которых был ребенок.

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Около 30 человек госпитализированы после схода поезда в Волгоградской области с рельсов из-за столкновения с КАМАЗом. Об этом сообщает «Интерфакс». Ранее официально подтверждалось о пяти госпитализированных, среди которых был ребенок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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