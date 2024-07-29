«Интерфакс»: 30 человек госпитализированы после схода поезда с рельсов

29 июля 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Поезд столкнулся с КАМАЗом Фото: Сергей Понкратов/https://t.me/ponkratov34 новость из сюжета Под Волгоградом пассажирский поезд сошел с рельсов Около 30 человек госпитализированы после схода поезда в Волгоградской области с рельсов из-за столкновения с КАМАЗом. Об этом сообщает «Интерфакс». Ранее официально подтверждалось о пяти госпитализированных, среди которых был ребенок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Около 30 человек госпитализированы после схода поезда в Волгоградской области с рельсов из-за столкновения с КАМАЗом. Об этом сообщает «Интерфакс». Ранее официально подтверждалось о пяти госпитализированных, среди которых был ребенок.