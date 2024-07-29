Губерниев призвал заняться «собственной страной», а не обсуждением грязной Сены

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День оленевода. Салехард , губерниев дмитрий
Дмитрий Губерниев призвал «заниматься собственной страной» Фото:
новость из сюжета
Олимпиада-2024

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что российскому обществу нужно обратить внимание на экологию собственных рек, а не обсуждать грязь в реке Сена в Париже. Так он ответил на вопрос о его мнение по поводу отмены тренировки французских спортсменов в Сене.

«Самая главная новость сейчас, как же мы жить теперь будем? У нас все реки чистые, мы же каждый раз купаемся в Москве-реке, у нас же чистейшие водоемы. У нас же все хорошо с экологией. Давайте заниматься собственной страной», — рассказал Губерниев. Его слова приводит РИА Новости. По мнению спортивного коментатора, во Франции «сами разберутся» с грязной водой в Сене.

С 1923 года купание в Сене было запрещено из-за загрязнения. Однако для проведения Олимпийских игр было проведено обновление очистных сооружений и водоотводов. На работы потратили около 1,4 миллиарда евро. Однако 28 июля тренировки спортсменов в Сене отменили из-за «дождя, который загрязнил реку».

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что российскому обществу нужно обратить внимание на экологию собственных рек, а не обсуждать грязь в реке Сена в Париже. Так он ответил на вопрос о его мнение по поводу отмены тренировки французских спортсменов в Сене. «Самая главная новость сейчас, как же мы жить теперь будем? У нас все реки чистые, мы же каждый раз купаемся в Москве-реке, у нас же чистейшие водоемы. У нас же все хорошо с экологией. Давайте заниматься собственной страной», — рассказал Губерниев. Его слова приводит РИА Новости. По мнению спортивного коментатора, во Франции «сами разберутся» с грязной водой в Сене. С 1923 года купание в Сене было запрещено из-за загрязнения. Однако для проведения Олимпийских игр было проведено обновление очистных сооружений и водоотводов. На работы потратили около 1,4 миллиарда евро. Однако 28 июля тренировки спортсменов в Сене отменили из-за «дождя, который загрязнил реку».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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