Губерниев призвал заняться «собственной страной», а не обсуждением грязной Сены

29 июля 2024 в 16:29 Размер текста - 17 +

Дмитрий Губерниев призвал «заниматься собственной страной» Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Олимпиада-2024 Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что российскому обществу нужно обратить внимание на экологию собственных рек, а не обсуждать грязь в реке Сена в Париже. Так он ответил на вопрос о его мнение по поводу отмены тренировки французских спортсменов в Сене. «Самая главная новость сейчас, как же мы жить теперь будем? У нас все реки чистые, мы же каждый раз купаемся в Москве-реке, у нас же чистейшие водоемы. У нас же все хорошо с экологией. Давайте заниматься собственной страной», — рассказал Губерниев. Его слова приводит РИА Новости. По мнению спортивного коментатора, во Франции «сами разберутся» с грязной водой в Сене. С 1923 года купание в Сене было запрещено из-за загрязнения. Однако для проведения Олимпийских игр было проведено обновление очистных сооружений и водоотводов. На работы потратили около 1,4 миллиарда евро. Однако 28 июля тренировки спортсменов в Сене отменили из-за «дождя, который загрязнил реку». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что российскому обществу нужно обратить внимание на экологию собственных рек, а не обсуждать грязь в реке Сена в Париже. Так он ответил на вопрос о его мнение по поводу отмены тренировки французских спортсменов в Сене. «Самая главная новость сейчас, как же мы жить теперь будем? У нас все реки чистые, мы же каждый раз купаемся в Москве-реке, у нас же чистейшие водоемы. У нас же все хорошо с экологией. Давайте заниматься собственной страной», — рассказал Губерниев. Его слова приводит РИА Новости. По мнению спортивного коментатора, во Франции «сами разберутся» с грязной водой в Сене. С 1923 года купание в Сене было запрещено из-за загрязнения. Однако для проведения Олимпийских игр было проведено обновление очистных сооружений и водоотводов. На работы потратили около 1,4 миллиарда евро. Однако 28 июля тренировки спортсменов в Сене отменили из-за «дождя, который загрязнил реку».