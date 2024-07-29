Момент крушения поезда попал на аудио-сообщение

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Момент крушения пассажирского поезда сообщением Казань-Адлер был зафиксирован одной из пассажирок. Она успела записать происходящее на голосовое сообщение. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

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«Момент крушения поезда попал на голосовое одной из пассажирок», — сообщил telegram-канал. На предоставленной записи слышен, момент столкновения поезда с КАМАЗом. В результате происшествия девушка не пострадала.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области пассажирский поезд «Казань-Адлер» столкнулся с КАМАЗом. Предварительно, виновником аварии стал водитель грузовика.

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Момент крушения пассажирского поезда сообщением Казань-Адлер был зафиксирован одной из пассажирок. Она успела записать происходящее на голосовое сообщение. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Момент крушения поезда попал на голосовое одной из пассажирок», — сообщил telegram-канал. На предоставленной записи слышен, момент столкновения поезда с КАМАЗом. В результате происшествия девушка не пострадала. Ранее сообщалось, что в Волгоградской области пассажирский поезд «Казань-Адлер» столкнулся с КАМАЗом. Предварительно, виновником аварии стал водитель грузовика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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