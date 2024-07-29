Момент крушения поезда попал на аудио-сообщение

29 июля 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

Момент крушения пассажирского поезда сообщением Казань-Адлер был зафиксирован одной из пассажирок. Она успела записать происходящее на голосовое сообщение. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Момент крушения поезда попал на голосовое одной из пассажирок», — сообщил telegram-канал. На предоставленной записи слышен, момент столкновения поезда с КАМАЗом. В результате происшествия девушка не пострадала. Ранее сообщалось, что в Волгоградской области пассажирский поезд «Казань-Адлер» столкнулся с КАМАЗом. Предварительно, виновником аварии стал водитель грузовика.