Под Волгоградом пострадало до 100 человек при сходе поезда: что известно к этому часу

Пострадавшим при сходе поезда под Волгоградом оказывают первую помощь

29 июля 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий схода пассажирского поезда Фото: Сергей Понкратов/https://t.me/ponkratov34 новость из сюжета Под Волгоградом пассажирский поезд сошел с рельсов В Волгоградской области пассажирский поезд «Казань-Адлер» столкнулся с КАМАЗОМ. В результате сошли с рельсов и перевернулись восемь вагонов. Что известно о ЧП к этому часу — в подборке URA.RU. Причины аварии Предварительно, виновником аварии стал водитель грузовика. Он попытался проскочить железнодорожный переезд на красный сигнал светофора. Сейчас он находится в больнице. Машинист, увидев препятствие, попытался применить экстренное торможение. К сожалению, избежать столкновения не удалось. Сколько человек пострадало при сходе поезда Новость по теме «Интерфакс»: до 100 человек могли пострадать при сходе поезда Всего в поезде находилось 812 человек. Изначально сообщалось, что при крушении поезда пострадало около 100 человек. Но по предварительным данным, их число составляет 37 человек, среди них шестеро детей. Четыре человека госпитализированы. Те пассажиры, кто мог, сами выбирались из поезда. Их передавали медикам. Реакция экстренных служб На место аварии оперативно прибыли экстренные службы. Как сообщили в МЧС, к спасению пассажиров привлечено более 320 человек и 100 единиц техники, к вылету также готовят два вертолета Ми-8. Кто ответит за произошедшее Сейчас в Волгоградском следственном отделе на транспорте Западного МСУТ СК России по факту схода пассажирского поезда возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена). В настоящее время следователями организован комплекс следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Волгоградской области пассажирский поезд «Казань-Адлер» столкнулся с КАМАЗОМ. В результате сошли с рельсов и перевернулись восемь вагонов. Что известно о ЧП к этому часу — в подборке URA.RU. Предварительно, виновником аварии стал водитель грузовика. Он попытался проскочить железнодорожный переезд на красный сигнал светофора. Сейчас он находится в больнице. Машинист, увидев препятствие, попытался применить экстренное торможение. К сожалению, избежать столкновения не удалось. Всего в поезде находилось 812 человек. Изначально сообщалось, что при крушении поезда пострадало около 100 человек. Но по предварительным данным, их число составляет 37 человек, среди них шестеро детей. Четыре человека госпитализированы. Те пассажиры, кто мог, сами выбирались из поезда. Их передавали медикам. На место аварии оперативно прибыли экстренные службы. Как сообщили в МЧС, к спасению пассажиров привлечено более 320 человек и 100 единиц техники, к вылету также готовят два вертолета Ми-8. Сейчас в Волгоградском следственном отделе на транспорте Западного МСУТ СК России по факту схода пассажирского поезда возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена). В настоящее время следователями организован комплекс следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего.