Украина признала свою причастность к атаке на ЧВК «Вагнер» в Мали

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Вручение удостоверений ветеранов боевых действий ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, чвк вагнер
Недалеко от границы с Алжиром радикалы напали на ЧВК «Вагнер» Фото:

Главное управление разведки (ГУР) Украины подтвердило причастность к гибели бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали. Об этом заявил представитель ведомства Андрей Юсов. По его словам, украинская сторона предоставила необходимую информацию туарегам для проведения успешной военной операции против бойцов российской ЧВК.

«Повстанцы [туареги] получили необходимую информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию», — заявил Юсов. Об этом он сообщил во время беседы с телеканалом «Мы — Украина».

Он не раскрыл всех подробностей, назвав информацию «чувствительной». Юсов также подчеркнул, что действия Украины соответствуют международному праву.

Генштаб Мали 26 июля сообщил об атаке боевиков на правительственный патруль в районе города Тин-Заутин, на северо-востоке страны, недалеко от границы с Алжиром. По заявлению военных, правительственные силы отразили атаку, и нападавшие понесли большие потери.

Бой с радикалами шел несколько дней. В результате атаки из всей колонны уцелели только три человека, около 20 военных погибло.

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Главное управление разведки (ГУР) Украины подтвердило причастность к гибели бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали. Об этом заявил представитель ведомства Андрей Юсов. По его словам, украинская сторона предоставила необходимую информацию туарегам для проведения успешной военной операции против бойцов российской ЧВК. «Повстанцы [туареги] получили необходимую информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию», — заявил Юсов. Об этом он сообщил во время беседы с телеканалом «Мы — Украина». Он не раскрыл всех подробностей, назвав информацию «чувствительной». Юсов также подчеркнул, что действия Украины соответствуют международному праву. Генштаб Мали 26 июля сообщил об атаке боевиков на правительственный патруль в районе города Тин-Заутин, на северо-востоке страны, недалеко от границы с Алжиром. По заявлению военных, правительственные силы отразили атаку, и нападавшие понесли большие потери. Бой с радикалами шел несколько дней. В результате атаки из всей колонны уцелели только три человека, около 20 военных погибло.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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