Украина признала свою причастность к атаке на ЧВК «Вагнер» в Мали

Главное управление разведки (ГУР) Украины подтвердило причастность к гибели бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали. Об этом заявил представитель ведомства Андрей Юсов. По его словам, украинская сторона предоставила необходимую информацию туарегам для проведения успешной военной операции против бойцов российской ЧВК.
«Повстанцы [туареги] получили необходимую информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию», — заявил Юсов. Об этом он сообщил во время беседы с телеканалом «Мы — Украина».
Он не раскрыл всех подробностей, назвав информацию «чувствительной». Юсов также подчеркнул, что действия Украины соответствуют международному праву.
Генштаб Мали 26 июля сообщил об атаке боевиков на правительственный патруль в районе города Тин-Заутин, на северо-востоке страны, недалеко от границы с Алжиром. По заявлению военных, правительственные силы отразили атаку, и нападавшие понесли большие потери.
Бой с радикалами шел несколько дней. В результате атаки из всей колонны уцелели только три человека, около 20 военных погибло.
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