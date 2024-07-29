Украина признала свою причастность к атаке на ЧВК «Вагнер» в Мали

29 июля 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Недалеко от границы с Алжиром радикалы напали на ЧВК «Вагнер» Фото: Илья Московец © URA.RU Главное управление разведки (ГУР) Украины подтвердило причастность к гибели бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали. Об этом заявил представитель ведомства Андрей Юсов. По его словам, украинская сторона предоставила необходимую информацию туарегам для проведения успешной военной операции против бойцов российской ЧВК. «Повстанцы [туареги] получили необходимую информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию», — заявил Юсов. Об этом он сообщил во время беседы с телеканалом «Мы — Украина». Он не раскрыл всех подробностей, назвав информацию «чувствительной». Юсов также подчеркнул, что действия Украины соответствуют международному праву. Генштаб Мали 26 июля сообщил об атаке боевиков на правительственный патруль в районе города Тин-Заутин, на северо-востоке страны, недалеко от границы с Алжиром. По заявлению военных, правительственные силы отразили атаку, и нападавшие понесли большие потери. Бой с радикалами шел несколько дней. В результате атаки из всей колонны уцелели только три человека, около 20 военных погибло. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главное управление разведки (ГУР) Украины подтвердило причастность к гибели бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали. Об этом заявил представитель ведомства Андрей Юсов. По его словам, украинская сторона предоставила необходимую информацию туарегам для проведения успешной военной операции против бойцов российской ЧВК. «Повстанцы [туареги] получили необходимую информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию», — заявил Юсов. Об этом он сообщил во время беседы с телеканалом «Мы — Украина». Он не раскрыл всех подробностей, назвав информацию «чувствительной». Юсов также подчеркнул, что действия Украины соответствуют международному праву. Генштаб Мали 26 июля сообщил об атаке боевиков на правительственный патруль в районе города Тин-Заутин, на северо-востоке страны, недалеко от границы с Алжиром. По заявлению военных, правительственные силы отразили атаку, и нападавшие понесли большие потери. Бой с радикалами шел несколько дней. В результате атаки из всей колонны уцелели только три человека, около 20 военных погибло.