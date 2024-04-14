Семья из ХМАО отсудила у нефтяной компании компенсацию за ДТП с детьми

15 апреля 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Нефтяная компания из ХМАО выплатит югорской семье компенсацию за ДТП, где пострадали дети Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Семья из ХМАО отсудила у нефтяной компании «Салым Петролеум Девелопмент» из Ханты-Мансийска компенсацию морального вреда за ДТП на промысловой дороге, которую обслуживало предприятие. Югорчане попали в аварию из-за того, что на проезжей части были разлиты химикаты: мать с двумя детьми получили травмы. «Жительница ХМАО обратилась в суд с иском к ООО „Салым Петролеум Девелопмент“ о взыскании компенсации морального вреда. Требования мотивированы тем, что на автодороге, соединяющей трассу Р-404 и территорию Салымского месторождения, произошло ДТП: причиной заноса автомобиля послужили дорожные условия, а именно наличие химической жидкости на проезжей части. Заявитель и несовершеннолетние дети в результате ДТП получили телесные повреждения», — указано в документах Нефтеюганского районного суда. Супруги с двумя детьми ехали на автомобиле по дороге, которая ведет на Салымское месторождение, за рулем был отец семейства. Собственником трассы, по данным материалов суда, является ООО «Салым Петролеум Девелопмент». «Судебная коллегия пришла к выводу, что именно данное лицо является надлежащим ответчиком по предъявленному иску, поскольку именно с его бездействием, ненадлежащим содержанием частной автодороги и наступившим вредом имеется прямая причинно-следственная связь», — сообщается в решении суда. Машина попала на участок дороги, на котором была разлита химическая жидкость, из-за чего сцепление колес с проезжей частью ухудшилось. Водитель потерял управление и автомобиль врезался в столб. Скорая помощь, которая прибыла на место происшествия, увезла мать и двоих детей в больницу Пыть-Яха. Врачи зафиксировали у пациентов многочисленные ссадины и ушибы. Суд постановил выплатить каждому потерпевшему в ДТП по 135 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Также «Салым Петролеум Девелопмент», по решению суда, должен компенсировать семье 50 тысяч рублей, которые она потратила на адвоката. Агентство направило в ООО «Салым Петролеум Девелопмент» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что в аварии на дороге Тюмень-Ханты-Мансийск погибла двухлетняя девочка. Остальных участников аварии — мужчину и женщину доставили в окружную клиническую больницу Пыть-Яха. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семья из ХМАО отсудила у нефтяной компании «Салым Петролеум Девелопмент» из Ханты-Мансийска компенсацию морального вреда за ДТП на промысловой дороге, которую обслуживало предприятие. Югорчане попали в аварию из-за того, что на проезжей части были разлиты химикаты: мать с двумя детьми получили травмы. «Жительница ХМАО обратилась в суд с иском к ООО „Салым Петролеум Девелопмент“ о взыскании компенсации морального вреда. Требования мотивированы тем, что на автодороге, соединяющей трассу Р-404 и территорию Салымского месторождения, произошло ДТП: причиной заноса автомобиля послужили дорожные условия, а именно наличие химической жидкости на проезжей части. Заявитель и несовершеннолетние дети в результате ДТП получили телесные повреждения», — указано в документах Нефтеюганского районного суда. Супруги с двумя детьми ехали на автомобиле по дороге, которая ведет на Салымское месторождение, за рулем был отец семейства. Собственником трассы, по данным материалов суда, является ООО «Салым Петролеум Девелопмент». «Судебная коллегия пришла к выводу, что именно данное лицо является надлежащим ответчиком по предъявленному иску, поскольку именно с его бездействием, ненадлежащим содержанием частной автодороги и наступившим вредом имеется прямая причинно-следственная связь», — сообщается в решении суда. Машина попала на участок дороги, на котором была разлита химическая жидкость, из-за чего сцепление колес с проезжей частью ухудшилось. Водитель потерял управление и автомобиль врезался в столб. Скорая помощь, которая прибыла на место происшествия, увезла мать и двоих детей в больницу Пыть-Яха. Врачи зафиксировали у пациентов многочисленные ссадины и ушибы. Суд постановил выплатить каждому потерпевшему в ДТП по 135 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Также «Салым Петролеум Девелопмент», по решению суда, должен компенсировать семье 50 тысяч рублей, которые она потратила на адвоката. Агентство направило в ООО «Салым Петролеум Девелопмент» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что в аварии на дороге Тюмень-Ханты-Мансийск погибла двухлетняя девочка. Остальных участников аварии — мужчину и женщину доставили в окружную клиническую больницу Пыть-Яха.