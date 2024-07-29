Российский пилот установил рекорд, сбив истребитель ВСУ: главное об СВО к вечеру 29 июля

Пилот ВС РФ побил мировой рекорд, сбив истребитель ВСУ с 213 километров

29 июля 2024 в 22:09 Размер текста - 17 +

Семь бойцов были награждены за заслуги перед Отечеством Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пилот ВС РФ установил мировой рекорд, сбив украинский Миг-29 на расстоянии 213 километров. Также командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что вскоре можно констатировать полное освобождение Донецкой народной республики. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 29 июля. Российский пилот Су-35С установил мировой рекорд Российский пилот Су-35С установил рекорд по дальности успешного удара по воздушной цели, сбив истребитель МиГ-29 ВСУ на расстоянии 213 километров. По словам «Водеводы», никто в мире такого повторить не может. Над Белгородской областью уничтожили два украинских дрона Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью. На территории России совершались попытки киевского режима устроить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам, однако дежурные средства ПВО уничтожили дроны противника, сообщили в Минобороны. Семь бойцов батальона Судоплатова получили госнаграды Семь бойцов батальона имени Павла Судоплатова были награждены медалями и орденами за заслуги перед Отечеством, храбрость и спасение погибавших. Их награждал начальник управления Генерального штаба ВС РФ полковник Сергей Дроздов, передает ТАСС. Алаудинов: скоро можно будет констатировать полное освобождение ДНР Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов написал у себя в telegram-канале, что скоро можно будет констатировать полное освобождение ДНР. По его словам, бойцы выдают отличные результаты и готовы двигаться дальше. Группировка войск «Север» отразила пять контратак в Харьковской области В Минобороны РФ заявили, что группировка войск «Север» нанесла в Харьковской области поражение пяти бригадам ВСУ, отразив пять контратак. За сутки противники потеряли 220 военных. Группировка «Днепр» поразила четыре украинские бригады Украина за сутки потеряла два полевых склада боеприпасов, передает Минобороны РФ. Группировка войск «Днепр» нанесла поражение украинским бригадам и противник, помимо склада, также лишился 85 военных. Российские зенитчики уничтожили три беспилотника ВСУ. Видео Зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» на Южно-Донецком направлении уничтожили три беспилотника ВСУ самолетного типа. Командир ЗРК с позывным «Вахта» рассказал, что БпЛА залетают стабильно, передает Пятый канал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пилот ВС РФ установил мировой рекорд, сбив украинский Миг-29 на расстоянии 213 километров. Также командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что вскоре можно констатировать полное освобождение Донецкой народной республики. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 29 июля. Российский пилот Су-35С установил рекорд по дальности успешного удара по воздушной цели, сбив истребитель МиГ-29 ВСУ на расстоянии 213 километров. По словам «Водеводы», никто в мире такого повторить не может. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью. На территории России совершались попытки киевского режима устроить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам, однако дежурные средства ПВО уничтожили дроны противника, сообщили в Минобороны. Семь бойцов батальона имени Павла Судоплатова были награждены медалями и орденами за заслуги перед Отечеством, храбрость и спасение погибавших. Их награждал начальник управления Генерального штаба ВС РФ полковник Сергей Дроздов, передает ТАСС. Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов написал у себя в telegram-канале, что скоро можно будет констатировать полное освобождение ДНР. По его словам, бойцы выдают отличные результаты и готовы двигаться дальше. В Минобороны РФ заявили, что группировка войск «Север» нанесла в Харьковской области поражение пяти бригадам ВСУ, отразив пять контратак. За сутки противники потеряли 220 военных. Украина за сутки потеряла два полевых склада боеприпасов, передает Минобороны РФ. Группировка войск «Днепр» нанесла поражение украинским бригадам и противник, помимо склада, также лишился 85 военных. Зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» на Южно-Донецком направлении уничтожили три беспилотника ВСУ самолетного типа. Командир ЗРК с позывным «Вахта» рассказал, что БпЛА залетают стабильно, передает Пятый канал.