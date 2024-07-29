«Политическая проституция»: Вадим Самойлов разнес брата за концерт в Красноярске

Вадим Самойлов раскритиковал организаторов фестиваля, где отличился его брат

30 июля 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

Самойлов-старший жестко высказался о младшем брате Фото: Размик Закарян © URA.RU Комментируя скандальное выступление рок-звезды Глеба Самойлова на фестивале в Красноярске, его брат Вадим, лидер легендарной свердловской группы «Агата Кристи», обратил внимание на политическую составляющую вопроса. Он заявил URA.RU, что Самойлов-младший и его концертный директор Дмитрий Хакимов якобы являются противниками СВО, и потому, по его словам, не должны были выступать на патриотическом мероприятии. «Господин Хакимов —директор и барабанщик Глеба Самойлова, лезущий вперед артиста на сцену. Поклонник власовцев. Называет нашу армию „военными преступниками“. Организатор и участник гастролей на бандеровской Украине в период русской весны. Его подопечный артист — участник митингов „За Россию без Путина“, публичный противник СВО. Каким образом такой коллектив сегодня попадает на мероприятия с государственной поддержкой?» — задался вопросом Самойлов-старший, имея ввиду красноярский фестиваль «Небофест». Он подчеркнул, что этот его вопрос адресован и Министерству спорта РФ, и правительству Красноярского края, и чиновникам, занимающимся национальными проектами России. Новость по теме «Надолго его не хватило»: Глеб Самойлов скандально выступил в Красноярске. Видео «Со стороны Снейка (псевдоним Хакимова — прим.URA.RU) и Глеба это тривиальная политическая проституция, а вот как это квалифицировать со стороны организаторов? Каким образом они согласовали это с правительством края и другими? Просто кто-то недоглядел? Не думаю. Предполагаю, что среди организаторов таких событий есть люди с далеко не государственным мышлением, но при этом желающие примазаться к государству для собственной выгоды», — заявил Вадим Самойлов. Что касается самого качества выступления, он добавил, что «комментировать нет смысла, с этим все понятно». Корреспондент обратился к Хакимову с просьбой прокомментировать слова Вадима Самойлова о нем и Глебе. Директор не взял трубку и не ответил на сообщение в мессенджере. Агентство готово предоставить ему площадку, где он может высказать мнение. Дискуссию вызвало выступление Глеба Самойлова на красноярском фестивале 28 июля. Некоторым поклонникам рок-звезды показалось, что артист едва стоял на ногах и не мог держать микрофон, в итоге песню за него пришлось допеть гитаристу. Другим же концерт кумира понравился. Директор Самойлова Хакимов заявил URA.RU, что музыкант находится в прекрасной форме, а видео вырвано из контекста и является происками конкурентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Комментируя скандальное выступление рок-звезды Глеба Самойлова на фестивале в Красноярске, его брат Вадим, лидер легендарной свердловской группы «Агата Кристи», обратил внимание на политическую составляющую вопроса. Он заявил URA.RU, что Самойлов-младший и его концертный директор Дмитрий Хакимов якобы являются противниками СВО, и потому, по его словам, не должны были выступать на патриотическом мероприятии. «Господин Хакимов —директор и барабанщик Глеба Самойлова, лезущий вперед артиста на сцену. Поклонник власовцев. Называет нашу армию „военными преступниками“. Организатор и участник гастролей на бандеровской Украине в период русской весны. Его подопечный артист — участник митингов „За Россию без Путина“, публичный противник СВО. Каким образом такой коллектив сегодня попадает на мероприятия с государственной поддержкой?» — задался вопросом Самойлов-старший, имея ввиду красноярский фестиваль «Небофест». Он подчеркнул, что этот его вопрос адресован и Министерству спорта РФ, и правительству Красноярского края, и чиновникам, занимающимся национальными проектами России. «Со стороны Снейка (псевдоним Хакимова — прим.URA.RU) и Глеба это тривиальная политическая проституция, а вот как это квалифицировать со стороны организаторов? Каким образом они согласовали это с правительством края и другими? Просто кто-то недоглядел? Не думаю. Предполагаю, что среди организаторов таких событий есть люди с далеко не государственным мышлением, но при этом желающие примазаться к государству для собственной выгоды», — заявил Вадим Самойлов. Что касается самого качества выступления, он добавил, что «комментировать нет смысла, с этим все понятно». Корреспондент обратился к Хакимову с просьбой прокомментировать слова Вадима Самойлова о нем и Глебе. Директор не взял трубку и не ответил на сообщение в мессенджере. Агентство готово предоставить ему площадку, где он может высказать мнение. Дискуссию вызвало выступление Глеба Самойлова на красноярском фестивале 28 июля. Некоторым поклонникам рок-звезды показалось, что артист едва стоял на ногах и не мог держать микрофон, в итоге песню за него пришлось допеть гитаристу. Другим же концерт кумира понравился. Директор Самойлова Хакимов заявил URA.RU, что музыкант находится в прекрасной форме, а видео вырвано из контекста и является происками конкурентов.