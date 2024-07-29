В ХМАО работодатели приглашают пенсионеров на зарплату в 300 тысяч рублей

В ХМАО пенсионерам обещают платить до 300 000 рублей ежемесячно. Подборку высокооплачиваемых предложений корреспонденту URA.RU предоставили аналитики «Авито Работы».
«В Сургуте компания готова предложить менеджеру по продажам зарплату до 300 000 рублей в месяц при свободном рабочем графике. Компания готова рассмотреть пенсионера без опыта работы, в обязанности которого будет входить нахождение клиентов, рассказ об услуге и заключение договоров. Работодатель предлагает не только высокую зарплату, но и скидки в компании, оплату мобильной связи и обучение», — говорится в сообщении.
В Нижневартовске агентство недвижимости готово предложить риелтору до 105 000 рублей в месяц. Работодатель рассмотрит кандидатов-пенсионеров без опыта работы. В обязанности сотрудника будет входить подбор жилья, проведение консультаций по телефону и заключение договоров. Компания готова предложить не только высокую заработную плату, но и оплату мобильной связи.
Ранее аналитики составили топ самых высокооплачиваемых офисных специалистов в Югре. Его возглавили инженеры, технологи и аналитики. Их ежемесячный доход по итогам первого полугодия 2024 года составил от 85 до 113 тысяч рублей.
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