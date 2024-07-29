Правительство призвало доработать проект о запрете на аборты в частных клиниках

Законопроект об исключении частных клиник из перечня учреждений, имеющих право делать аборты, необходимо доработать. Внесенные в Госдумы поправки ограничивают права женщин и коммерческих клиник, говорится в отзыве кабмина на документ.
«Законопроект об исключении частных клиник из перечня учреждений, которые имеют право делать аборты, нуждается в „существенной доработке“. Внесенные в Госдуму поправки ограничивают права как женщин, так и коммерческих клиник, а кроме того, приведут к увеличению расходов бюджетной системы РФ», — говорится документе, пишет «Коммерсант».
Проект в декабре 2023 года в Госдуму внесло заксобрание Нижегородской области. В документе говорится, что нужно исключить частные клиники из числа медорганизаций, имеющих право делать аборты. Клиники не соблюдают госрегламент, не обеспечивают женщин консультациями психологов и юристов. Они также не могут оказать помощь в случае осложнения после искусственного прерывания беременности, говорят авторы инициативы.
В России некоторые регионы отказываются от проведения абортов в частных клиниках. Эта инициатива нашла поддержку не у всех граждан. Доктор медицинских наук Ирина Филатова рассказала «Царьграду», кому выгодно, чтобы русские не рождались.
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