29 июля 2024

Правительство призвало доработать проект о запрете на аборты в частных клиниках

© Служба новостей «URA.RU»
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Запрет на аборты в частных клиниках нарушает права женщин, уверены в кабмине
Запрет на аборты в частных клиниках нарушает права женщин, уверены в кабмине Фото:

Законопроект об исключении частных клиник из перечня учреждений, имеющих право делать аборты, необходимо доработать. Внесенные в Госдумы поправки ограничивают права женщин и коммерческих клиник, говорится в отзыве кабмина на документ. 

«Законопроект об исключении частных клиник из перечня учреждений, которые имеют право делать аборты, нуждается в „существенной доработке“. Внесенные в Госдуму поправки ограничивают права как женщин, так и коммерческих клиник, а кроме того, приведут к увеличению расходов бюджетной системы РФ», — говорится документе, пишет «Коммерсант». 

Проект в декабре 2023 года в Госдуму внесло заксобрание Нижегородской области. В документе говорится, что нужно исключить частные клиники из числа медорганизаций, имеющих право делать аборты. Клиники не соблюдают госрегламент, не обеспечивают женщин консультациями психологов и юристов. Они также не могут оказать помощь в случае осложнения после искусственного прерывания беременности, говорят авторы инициативы.  

В России некоторые регионы отказываются от проведения абортов в частных клиниках. Эта инициатива нашла поддержку не у всех граждан. Доктор медицинских наук Ирина Филатова рассказала «Царьграду», кому выгодно, чтобы русские не рождались. 

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Законопроект об исключении частных клиник из перечня учреждений, имеющих право делать аборты, необходимо доработать. Внесенные в Госдумы поправки ограничивают права женщин и коммерческих клиник, говорится в отзыве кабмина на документ.  «Законопроект об исключении частных клиник из перечня учреждений, которые имеют право делать аборты, нуждается в „существенной доработке“. Внесенные в Госдуму поправки ограничивают права как женщин, так и коммерческих клиник, а кроме того, приведут к увеличению расходов бюджетной системы РФ», — говорится документе, пишет «Коммерсант».  Проект в декабре 2023 года в Госдуму внесло заксобрание Нижегородской области. В документе говорится, что нужно исключить частные клиники из числа медорганизаций, имеющих право делать аборты. Клиники не соблюдают госрегламент, не обеспечивают женщин консультациями психологов и юристов. Они также не могут оказать помощь в случае осложнения после искусственного прерывания беременности, говорят авторы инициативы.   В России некоторые регионы отказываются от проведения абортов в частных клиниках. Эта инициатива нашла поддержку не у всех граждан. Доктор медицинских наук Ирина Филатова рассказала «Царьграду», кому выгодно, чтобы русские не рождались. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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