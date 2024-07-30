Врач развеял миф о длительном половом воздержании у женщин

Необязательно вести половую жизнь для поддержания женского здоровья. Заболевания не зависят от регулярной интимной жизни, заявила гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.
«В отличие от мужчин, у женщин длительное воздержание не вызывает застоя крови в органах малого таза и никак не влияет на гормональный баланс, поэтому утверждение, что для поддержания работы половых органов обязательно нужно вести половую жизнь, — не более чем миф», — пишут «Известия» со ссылкой на слова Уланкиной. Врач добавила, что нет ни одного исследования, доказывающего связь воздержания и заболеваний.
По ее словам, заболевания мочеполовой системы могут возникнуть из-за различных причин, но воздержание на это никак не влияет. Так, наследственность, тяжелые роды, нарушение работы эндокринной системы, перенесенные операции, воспаления и инфекции могут вызвать эти заболевания.
Пролапс же (опущение матки и других органов) возникает из-за возрастного ослабления мышц тазового дна, поделилась Уланкина. Предотвратить это помогает тренировка при помощи упражнений Кегеля или вагинальных тренажеров.
«Если человек здоров, секс слабо влияет на состояние его сердца и сосудов — это тренировка того же уровня, что и расслабленная пробежка на беговой дорожке. Но если есть нарушения работы сердечно-сосудистой системы, секс после долгого перерыва может стать такой же неожиданной физической нагрузкой, как и рывок до автобуса», — заключила врач.
Ранее врач назвала количество алкоголя, которое убивает женское либидо. Так, полторы бутылки вина в неделю могут оказать пагубное влияние на сексуальное желание.
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