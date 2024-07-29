В Челябинске из-за угрозы подтоплений увеличили мощность сброса воды на Шершнях

В Челябинске на Шершневском водохранилище продолжается регулирование уровня сброса воды. Его увеличили с 70 до 80 кубометров в секунду. Это необходимо для предотвращения наводнений и поддержания оптимального уровня воды, сообщили URA.RU 30 июля в пресс-службе министерства экологии региона.
«Работа по регулированию уровня Шершневского водохранилища продолжается. Сброс увеличен до 80 кубических метров в секунду, чтобы минимизировать риски наводнений и поддерживать необходимую отметку уровня воды», — сообщили в пресс-службе.
В сообщении уточнили, что планируется и дальше поднимать мощность сброса. Позже в соответствии с регламентом поток будет увеличен до 90 кубических метров в секунду. Специалисты контролируют процесс и проводят мониторинг состояния водохранилища, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций.
Из-за проливных дождей было принято сбрасывать воду с водохранилища. Из-за этого в некоторых местах подтопило территории набережных реки Миасс. Мощность сброса воды планомерно регулируют во избежание подтоплений.
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