29 июля 2024

В Челябинске из-за угрозы подтоплений увеличили мощность сброса воды на Шершнях

© Служба новостей «URA.RU»
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Сброс воды из Шершневского водохранилища будут увеличивать дальше
Сброс воды из Шершневского водохранилища будут увеличивать дальше Фото:
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В Челябинске на Шершневском водохранилище продолжается регулирование уровня сброса воды. Его увеличили с 70 до 80 кубометров в секунду. Это необходимо для предотвращения наводнений и поддержания оптимального уровня воды, сообщили URA.RU 30 июля в пресс-службе министерства экологии региона.

«Работа по регулированию уровня Шершневского водохранилища продолжается. Сброс увеличен до 80 кубических метров в секунду, чтобы минимизировать риски наводнений и поддерживать необходимую отметку уровня воды», — сообщили в пресс-службе.

В сообщении уточнили, что планируется и дальше поднимать мощность сброса. Позже в соответствии с регламентом поток будет увеличен до 90 кубических метров в секунду. Специалисты контролируют процесс и проводят мониторинг состояния водохранилища, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций.

Из-за проливных дождей было принято сбрасывать воду с водохранилища. Из-за этого в некоторых местах подтопило территории набережных реки Миасс. Мощность сброса воды планомерно регулируют во избежание подтоплений.

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В Челябинске на Шершневском водохранилище продолжается регулирование уровня сброса воды. Его увеличили с 70 до 80 кубометров в секунду. Это необходимо для предотвращения наводнений и поддержания оптимального уровня воды, сообщили URA.RU 30 июля в пресс-службе министерства экологии региона. «Работа по регулированию уровня Шершневского водохранилища продолжается. Сброс увеличен до 80 кубических метров в секунду, чтобы минимизировать риски наводнений и поддерживать необходимую отметку уровня воды», — сообщили в пресс-службе. В сообщении уточнили, что планируется и дальше поднимать мощность сброса. Позже в соответствии с регламентом поток будет увеличен до 90 кубических метров в секунду. Специалисты контролируют процесс и проводят мониторинг состояния водохранилища, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций. Из-за проливных дождей было принято сбрасывать воду с водохранилища. Из-за этого в некоторых местах подтопило территории набережных реки Миасс. Мощность сброса воды планомерно регулируют во избежание подтоплений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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