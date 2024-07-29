29 июля 2024

В Екатеринбурге сутки ищут загадочно пропавшего школьника на велосипеде. Онлайн-трансляция

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, дети, каникулы, школьники, мальчики, велосипед, весна
Мальчик прежде не уходил из дома Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге пропал 10-летний мальчик на велосипеде BMX

В Екатеринбурге почти сутки ищут 10-летнего Андрея Горбунцова. Накануне днем мальчик ушел из дома, телефон с собой не взял. К операции подключены два десятка полицейских. URA.RU следит за поисками в режиме онлайн.

12:14 30.07.2024 Полицейских, которые работают на месте, особенно заинтересовала личность отчима, обратил внимание корреспондент.

Свердловчане начали клеить ориентировку на автомобили
Свердловчане начали клеить ориентировку на автомобили
Фото:

12:03 30.07.2024 Предположительно, Андрей живет вместе с мамой и отчимом здесь. Женщина говорить с журналистом категорически отказалась.

Фото:

11:38 30.07.2024 К поискам Андрея присоединились представители «Русской общины». В настоящее время мальчика ищут около 80 человек.

11:29 30.07.2024 В последний раз Андрея видели уезжающим на велосипеде BMX по Полевскому тракту. Всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении ребенка, просят сообщать в полицию или по телефонам горячей линии: 8 800 700 54 52 и 8 965 533 33 99 (Юлия, инфорг отряда).

11:26 30.07.2024 По данным Mash, Андрей мог убежать из дома после того, как его бабушка, напившись, назвала его приемным ребенком. Ошибочно.

11:23 30.07.2024 Из дома мальчик ушел в районе 14:00. Раньше он так не пропадал, говорит источник URA.RU.

11:22 30.07.2024 Андрей воспитывается матерью и отчимом. Мать сейчас в декретном отпуске.

11:19 30.07.2024 Ориентировка выглядит так.

Фото:

11:19 30.07.2024 Первая информация о пропаже Андрея появилась ночью. Тревогу забил отряд «ЛизаАлерт».

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В Екатеринбурге почти сутки ищут 10-летнего Андрея Горбунцова. Накануне днем мальчик ушел из дома, телефон с собой не взял. К операции подключены два десятка полицейских. URA.RU следит за поисками в режиме онлайн. 12:14 30.07.2024 Полицейских, которые работают на месте, особенно заинтересовала личность отчима, обратил внимание корреспондент. 12:03 30.07.2024 Предположительно, Андрей живет вместе с мамой и отчимом здесь. Женщина говорить с журналистом категорически отказалась. 11:38 30.07.2024 К поискам Андрея присоединились представители «Русской общины». В настоящее время мальчика ищут около 80 человек. 11:29 30.07.2024 В последний раз Андрея видели уезжающим на велосипеде BMX по Полевскому тракту. Всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении ребенка, просят сообщать в полицию или по телефонам горячей линии: 8 800 700 54 52 и 8 965 533 33 99 (Юлия, инфорг отряда). 11:26 30.07.2024 По данным Mash, Андрей мог убежать из дома после того, как его бабушка, напившись, назвала его приемным ребенком. Ошибочно. 11:23 30.07.2024 Из дома мальчик ушел в районе 14:00. Раньше он так не пропадал, говорит источник URA.RU. 11:22 30.07.2024 Андрей воспитывается матерью и отчимом. Мать сейчас в декретном отпуске. 11:19 30.07.2024 Ориентировка выглядит так. 11:19 30.07.2024 Первая информация о пропаже Андрея появилась ночью. Тревогу забил отряд «ЛизаАлерт».
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