В Екатеринбурге почти сутки ищут 10-летнего Андрея Горбунцова. Накануне днем мальчик ушел из дома, телефон с собой не взял. К операции подключены два десятка полицейских. URA.RU следит за поисками в режиме онлайн.
12:14 30.07.2024 Полицейских, которые работают на месте, особенно заинтересовала личность отчима, обратил внимание корреспондент.
12:03 30.07.2024 Предположительно, Андрей живет вместе с мамой и отчимом здесь. Женщина говорить с журналистом категорически отказалась.
11:38 30.07.2024 К поискам Андрея присоединились представители «Русской общины». В настоящее время мальчика ищут около 80 человек.
11:29 30.07.2024 В последний раз Андрея видели уезжающим на велосипеде BMX по Полевскому тракту. Всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении ребенка, просят сообщать в полицию или по телефонам горячей линии: 8 800 700 54 52 и 8 965 533 33 99 (Юлия, инфорг отряда).
11:26 30.07.2024 По данным Mash, Андрей мог убежать из дома после того, как его бабушка, напившись, назвала его приемным ребенком. Ошибочно.
11:23 30.07.2024 Из дома мальчик ушел в районе 14:00. Раньше он так не пропадал, говорит источник URA.RU.
11:22 30.07.2024 Андрей воспитывается матерью и отчимом. Мать сейчас в декретном отпуске.
11:19 30.07.2024 Ориентировка выглядит так.
11:19 30.07.2024 Первая информация о пропаже Андрея появилась ночью. Тревогу забил отряд «ЛизаАлерт».
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