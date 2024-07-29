В Екатеринбурге сутки ищут загадочно пропавшего школьника на велосипеде. Онлайн-трансляция

30 июля 2024 в 11:18 Размер текста - 17 +

Мальчик прежде не уходил из дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге пропал 10-летний мальчик на велосипеде BMX В Екатеринбурге почти сутки ищут 10-летнего Андрея Горбунцова. Накануне днем мальчик ушел из дома, телефон с собой не взял. К операции подключены два десятка полицейских. URA.RU следит за поисками в режиме онлайн. 12:14 Полицейских, которые работают на месте, особенно заинтересовала личность отчима, обратил внимание корреспондент. Свердловчане начали клеить ориентировку на автомобили Фото: telegram-канал «АВТОНОМЫ на поиск Горбунцов» 12:03 Предположительно, Андрей живет вместе с мамой и отчимом здесь. Женщина говорить с журналистом категорически отказалась. Фото: URA.RU 11:38 К поискам Андрея присоединились представители «Русской общины». В настоящее время мальчика ищут около 80 человек. 11:29 В последний раз Андрея видели уезжающим на велосипеде BMX по Полевскому тракту. Всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении ребенка, просят сообщать в полицию или по телефонам горячей линии: 8 800 700 54 52 и 8 965 533 33 99 (Юлия, инфорг отряда). 11:26 По данным Mash, Андрей мог убежать из дома после того, как его бабушка, напившись, назвала его приемным ребенком. Ошибочно. 11:23 Из дома мальчик ушел в районе 14:00. Раньше он так не пропадал, говорит источник URA.RU. 11:22 Андрей воспитывается матерью и отчимом. Мать сейчас в декретном отпуске. 11:19 Ориентировка выглядит так. Фото: сообщество «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте» 11:19 Первая информация о пропаже Андрея появилась ночью. Тревогу забил отряд «ЛизаАлерт». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге почти сутки ищут 10-летнего Андрея Горбунцова. Накануне днем мальчик ушел из дома, телефон с собой не взял. К операции подключены два десятка полицейских. URA.RU следит за поисками в режиме онлайн. 12:14 30.07.2024 Полицейских, которые работают на месте, особенно заинтересовала личность отчима, обратил внимание корреспондент. 12:03 30.07.2024 Предположительно, Андрей живет вместе с мамой и отчимом здесь. Женщина говорить с журналистом категорически отказалась. 11:38 30.07.2024 К поискам Андрея присоединились представители «Русской общины». В настоящее время мальчика ищут около 80 человек. 11:29 30.07.2024 В последний раз Андрея видели уезжающим на велосипеде BMX по Полевскому тракту. Всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении ребенка, просят сообщать в полицию или по телефонам горячей линии: 8 800 700 54 52 и 8 965 533 33 99 (Юлия, инфорг отряда). 11:26 30.07.2024 По данным Mash, Андрей мог убежать из дома после того, как его бабушка, напившись, назвала его приемным ребенком. Ошибочно. 11:23 30.07.2024 Из дома мальчик ушел в районе 14:00. Раньше он так не пропадал, говорит источник URA.RU. 11:22 30.07.2024 Андрей воспитывается матерью и отчимом. Мать сейчас в декретном отпуске. 11:19 30.07.2024 Ориентировка выглядит так. 11:19 30.07.2024 Первая информация о пропаже Андрея появилась ночью. Тревогу забил отряд «ЛизаАлерт».