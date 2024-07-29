Бабушка пропавшего в Екатеринбурге мальчика рассказала новую версию его побега

Бабушка пропавшего в Екатеринбурге мальчика заявила, что его бил отчим

30 июля 2024 в 13:16 Размер текста - 17 +

По словам бабушки, отчим не любил Андрея Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге пропал 10-летний мальчик на велосипеде BMX Пропавший в Екатеринбурге 10-летний Андрей Горбунцов мог убежать из дома из-за издевательств отчима. Такую версию URA.RU озвучила его бабушка, Наталья Краева. «Андрей старший ребенок в семье, есть еще брат и сестра. С его родным отцом мать разошлась, сейчас живет с сожителем. Отчим плохо относится к Андрею, может ударить его», — рассказала Краева. По ее словам, мужчина мог не давать ребенку воду и еду, когда оставался с ним один, а также ругал по малозначительным поводам. Бабушка заявила, что никогда не говорила внуку, что он неродной. Мальчик пропал днем 29 июля. Как сообщали паблики, бабушка, будучи пьяной, якобы сообщила Андрею, что он приемный ребенок. После этого школьник сел на велосипед и скрылся в неизвестном направлении. Все о его поисках — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пропавший в Екатеринбурге 10-летний Андрей Горбунцов мог убежать из дома из-за издевательств отчима. Такую версию URA.RU озвучила его бабушка, Наталья Краева. «Андрей старший ребенок в семье, есть еще брат и сестра. С его родным отцом мать разошлась, сейчас живет с сожителем. Отчим плохо относится к Андрею, может ударить его», — рассказала Краева. По ее словам, мужчина мог не давать ребенку воду и еду, когда оставался с ним один, а также ругал по малозначительным поводам. Бабушка заявила, что никогда не говорила внуку, что он неродной. Мальчик пропал днем 29 июля. Как сообщали паблики, бабушка, будучи пьяной, якобы сообщила Андрею, что он приемный ребенок. После этого школьник сел на велосипед и скрылся в неизвестном направлении. Все о его поисках — в онлайн-трансляции URA.RU.