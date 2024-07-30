«Был голодный и грязный»: 10-летний екатеринбуржец проехал 20 км на велосипеде, спасаясь от отчима

Школьник, которого более суток искали и нашли в Екатеринбурге, проехал 20 километров от Горного Щита до дома своей родственницы, спасаясь от побоев отчима. Подробности URA.RU рассказала прабабушка ребенка Наина, которая приютила 10-летнего беглеца.
«Вечером примерно в половине девятого раздался звонок в дверь. Открываю, стоит кто-то, темно уж было. Я присмотрелась и ахнула: „Андрей, ты? Ты как сюда попал?“. Он говорит: „Из Горного Щита приехал“. С ног до головы был весь в грязи, измотанный, голодный. Я сразу поняла, что в семье неполадки», — рассказала 75-летняя женщина. Она призналась, что ее поразило, что ребенок нашел дорогу к ее дому по памяти.
У родственницы дома мальчик помылся, наелся, посмотрел телевизор и улегся спать. Прабабушку он попросил никому не рассказывать, где он. «Пригрозил, что покончит с собой. Я, говорит, с ними [матерью и отчимом] жить не буду. Я за него испугалась, он парень хороший, ласковый. Любит кино, театры, любит в походы ходить», — продолжила пенсионерка. Корреспондент пытался взять комментарий у родителей мальчика, но они отказались общаться со СМИ.
10-летний мальчик уехал на велосипеде из дома днем 29 июля. По одной версии, якобы бабушка ему заявила, что он неродной. По другой — и наиболее вероятной — ребенок сбежал от отчима, который регулярно поднимал на него руку и даже лишал воды и еды. Ребенка искали полиция и волонтеры. Нашелся он через сутки у своей прабабушки Наины. Более подробно о происшествии, — в трансляции URA.RU.
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