Нефтяник отсудил у «Сургутнефтегаза» полмиллиона рублей за ДТП с вахтовым автобусом

Работник «Сургутнефтегаза» получил переломы позвоночника во время аварии, в которую попал на вахтовом автобусе компании. Он отсудил у предприятия 500 тысяч рублей компенсации.
«В результате ДТП пассажиру автобуса, который принадлежит ПАО „Сургутнефтегаз“, были причинены телесные повреждения в виде травмы грудной клетки, переломов позвоночника, гематомы поясничной области. Взыскать с ПАО „Сургутнефтегаз“ в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей, расходы на оплату юридических услуг в размере 40 000 рублей», — указано в документах суда, которые имеются в распоряжении URA.RU.
Вахтовый автобус следовал по дороге между Быстринским и Вачимско-Карьяунским нефтяными месторождениями. Водитель на большой скорости решил обогнать машину, ехавшую впереди, и потерял контроль управления. Автобус занесло, он съехал в кювет и перевернулся. Пассажир попал в больницу с травмами, нефтянику пришлось долго восстанавливать здоровье. На предприятии провели расследование и признали инцидент несчастным случаем на производстве.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО в ДТП с автобусом «Сургутнефтегаза»» погибли два человека. Легковой автомобиль врезался в автобус, водитель и пассажир «легковушки» скончались на месте.
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