29 июля 2024

Туристы из ХМАО стали скупать туры в Грузию

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане стали чаще отдыхать в Грузии
Югорчане стали чаще отдыхать в Грузии Фото:

У жителей ХМАО набирают популярность летом путешествия в Грузию, рассказали URA.RU турагенты компании Soloway. Прежде всего югорчане летят отдыхать туда на местные пляжные курорты.

«Грузию спрашивают и летают, прежде всего через Тбилиси. Но для экскурсионного отдыха там летом жарко. В Грузию как правило летят с пересадками через Москву», — отмечает владелица агентства путешествий Елена Соловьева.

Среди других направлений ближайшего зарубежья у туристов пользуется спросом Азербайджан. Долететь в Баку можно прямым рейсом, например, из Сургута. Также югорчане отдыхают летом в Абхазии. Кроме привычного пляжного отдыха, некоторые едут туда в паломнические туры. «В Абхазии много монастырей и храмов», — уточняет турагент.

Ранее URA.RU рассказывало, что туристы из ХМАО стали скупать туры в Египет. Из-за жары стоимость отдыха на курортах страны снизилась.

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У жителей ХМАО набирают популярность летом путешествия в Грузию, рассказали URA.RU турагенты компании Soloway. Прежде всего югорчане летят отдыхать туда на местные пляжные курорты. «Грузию спрашивают и летают, прежде всего через Тбилиси. Но для экскурсионного отдыха там летом жарко. В Грузию как правило летят с пересадками через Москву», — отмечает владелица агентства путешествий Елена Соловьева. Среди других направлений ближайшего зарубежья у туристов пользуется спросом Азербайджан. Долететь в Баку можно прямым рейсом, например, из Сургута. Также югорчане отдыхают летом в Абхазии. Кроме привычного пляжного отдыха, некоторые едут туда в паломнические туры. «В Абхазии много монастырей и храмов», — уточняет турагент. Ранее URA.RU рассказывало, что туристы из ХМАО стали скупать туры в Египет. Из-за жары стоимость отдыха на курортах страны снизилась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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