В зоне СВО появится робот, который доставляет боеприпасы и перевозит раненых

Российским бойцам в зону СВО поставят роботов, которые будут доставлять солдатам боеприпасы и перевозить раненых. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«С целью сокращения людских потерь разработано полностью дистанционно управляемое роботизированное колесное средство для доставки боеприпасов, для перевозки раненых, для подвозки квадрокоптеров, в общем, всего, что необходимо», — сообщил Чемезов во время отчета. По его словам, сейчас данный робот проходит апробацию, по результатам которой будет принято решение насчет его серийного выпуска.
Кроме того Чемезов сообщил, что «Ростех» увеличила объемы производства военной техники для нужд российских военных в зоне СВО. По словам главы корпорации, в серийное производство поставлены самолеты, вертолеты и танки.
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