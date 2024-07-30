Госдума обязала блогеров в соцсетях и Telegram сообщать о себе в Роскомнадзор

Госдума РФ приняла закон, обязывающий владельцев публичных каналов в социальных сетях и мессенджерах, таких как Telegram, регистрировать свои каналы в Роскомнадзоре, если у них более 10 тысяч подписчиков. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
«Госдума обязала владельцев публичных каналов в мессенджерах с более 10 тысячами подписчиков сообщать сведения о себе в РКН», — заявлено в сообщении. Данный закон принят Госдумой на пленарном заседании 30 июля.
Кроме того, Госдума одобрила поправку, устанавливающую лимит в 20 SIM-карт на одного гражданина. Также принята поправка, обязывающая социальные сети с аудиторией свыше 500 тысяч пользователей в сутки предоставлять информацию о пользователях по запросу Роскомнадзора или ФСБ.
Ранее сообщалось, что РКН намерен ужесточить требования к российским блогерам. По информации источников, шло обсуждение нормы, которая обязывает блогеров с числом подписчиков от 10 тысяч человек передавать данные о себе Роскомнадзор.
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