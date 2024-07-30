Бывшая фирма экс-главы ФСБ Златоуста отсудила у банка 267 миллионов рублей

Бывшая фирма «Технопарк» экс-главы УФСБ Златоуста Геннадия Вильшенко отсудила у «Промсвязьбанка» 267,75 млн рублей. Как следует из судебного постановления, решение первой инстанции полностью отменено.
«Решение Арбитражного суда Челябинской области от 22 апреля отменить в части. Исковые требования ООО „Технопарк“ удовлетворить частично», — отмечено в документе Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда.
За «Технопарком» суд признал право на получение вексельной суммы в размере 115,4 миллиона рублей, процентов по векселю в размере 5,193 миллиона рублей. Также истцу присудили проценты за пользование чужими денежными средствами за различные периоды. Общая сумма составила более 26 миллионов рублей. Дополнительно компания получит проценты на сумму вексельного долга в размере 120,6 млн рублей.
Первоначально челябинский суд полностью отказал «Технопарку» в иске к «Промсвязьбанку» на 140 миллионов рублей. Заявление было подано в июне 2023 года. До августа того же года Вильшенко владел в компании долей в 75%.
Базируясь в Аргаяше, «Технопарк» занимается лизингом транспортных средств. Компания, согласно данным СБИС, насчитывает всего двух сотрудников со среднем зарплатой в 1,3 млн рублей. Стоимость бизнеса оценивается в 1,5 млрд рублей.
В челябинском суде спор стал не единственным, в котором фигурируют векселя «СМП- банка», правопреемство которого перешло к «Промсвязьбанку».Также с финорганизацией судится компания «Южуралмост» , потребовавшая в июле 2023 года уплаты по банковскому векселю.
Ранее URA.RU направляло сторонам спора запросы для комментариев. Ответы на них не поступили.
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