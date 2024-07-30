Семью из Екатеринбурга, из которой сбежал мальчик, ждет проверка

Сотрудники по делам несовершеннолетних проверят родителей, от которых накануне сбежал десятилетний сын на велосипеде в Екатеринбурге. Об этом URA.RU заявил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
«Конечно, ПДН будет проверять ситуацию, будет устанавливаться истина. Сейчас выводы делать пока поспешно. По итогам проверки, в зависимости от выявленных данных, будет принято решение», — сказал Мороков.
Слова родственников, которые заявили URA.RU, что отчим мог избивать ребенка, также будут проверены. «Опросят сотрудников школы, членов семьи и их знакомых», — заключил детский омбудсмен.
Днем 29 июля мальчик уехал на велосипеде из дома в Горном Щите и пропал. Он нашелся у своей прабабушки Наины, куда примчался, преодолев 20 километров. Пенсионерка рассказала корреспонденту, что причиной побега могло послужить плохое отношение отчима к ребенку (эту же информацию агентству подтверждала и бабушка Наталья). Также мужчина, по словам родственницы, однажды вывез мать ребенка на кладбище, якобы изнасиловал и заставил рыть себе могилу. Более подробно о происшествии — в сюжете URA.RU.
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