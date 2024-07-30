Семью из Екатеринбурга, из которой сбежал мальчик, ждет проверка

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Заседание законодательного собрания СО. Екатеринбург, мороков игорь
Игорь Мороков пообещал, что в силовики проверят семью Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге пропал 10-летний мальчик на велосипеде BMX

Сотрудники по делам несовершеннолетних проверят родителей, от которых накануне сбежал десятилетний сын на велосипеде в Екатеринбурге. Об этом URA.RU заявил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

«Конечно, ПДН будет проверять ситуацию, будет устанавливаться истина. Сейчас выводы делать пока поспешно. По итогам проверки, в зависимости от выявленных данных, будет принято решение», — сказал Мороков.

Слова родственников, которые заявили URA.RU, что отчим мог избивать ребенка, также будут проверены. «Опросят сотрудников школы, членов семьи и их знакомых», — заключил детский омбудсмен.

Днем 29 июля мальчик уехал на велосипеде из дома в Горном Щите и пропал. Он нашелся у своей прабабушки Наины, куда примчался, преодолев 20 километров. Пенсионерка рассказала корреспонденту, что причиной побега могло послужить плохое отношение отчима к ребенку (эту же информацию агентству подтверждала и бабушка Наталья). Также мужчина, по словам родственницы, однажды вывез мать ребенка на кладбище, якобы изнасиловал и заставил рыть себе могилу. Более подробно о происшествии — в сюжете URA.RU.

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Сотрудники по делам несовершеннолетних проверят родителей, от которых накануне сбежал десятилетний сын на велосипеде в Екатеринбурге. Об этом URA.RU заявил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. «Конечно, ПДН будет проверять ситуацию, будет устанавливаться истина. Сейчас выводы делать пока поспешно. По итогам проверки, в зависимости от выявленных данных, будет принято решение», — сказал Мороков. Слова родственников, которые заявили URA.RU, что отчим мог избивать ребенка, также будут проверены. «Опросят сотрудников школы, членов семьи и их знакомых», — заключил детский омбудсмен. Днем 29 июля мальчик уехал на велосипеде из дома в Горном Щите и пропал. Он нашелся у своей прабабушки Наины, куда примчался, преодолев 20 километров. Пенсионерка рассказала корреспонденту, что причиной побега могло послужить плохое отношение отчима к ребенку (эту же информацию агентству подтверждала и бабушка Наталья). Также мужчина, по словам родственницы, однажды вывез мать ребенка на кладбище, якобы изнасиловал и заставил рыть себе могилу. Более подробно о происшествии — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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