Смерть в прямом эфире, поцелуи с мамой: что такое треш-стримы, которые запретили в РФ

Госдума приняла закон о запрете треш-стримов в РФ

30 июля 2024 в 21:35 Размер текста - 17 +

Регулярный просмотр треш-стримов может оказывать негативное влияние на психику подростков, уточнили в Госдуме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Государственная дума приняла закон о запрете треш-стримов, то есть трансляций, на которых оскорбляется человеческое достоинство, выражается неуважение к обществу и демонстрируется насилие. Что такое треш-стримы и кто их организует — в материале URA.RU. Агентство также приводит самые шокирующие трансляции. Что такое треш-стримы Треш-стримы представляют собой жанр онлайн-трансляций, который характеризуется провокационным и часто шокирующим контентом. Этот феномен стал особенно популярным в постсоветском пространстве, где стримеры используют различные методы для привлечения аудитории, включая рискованные и даже опасные действия. Кто организует треш-стримы Это могут быть индивидуальные стримеры, стремящиеся к популярности и готовые на крайние меры для привлечения зрителей. Они могут проводить трансляции на платформах вроде Twitch, YouTube или специализированных сайтах. Некоторые треш-стримы организуются группами людей, которые совместно создают контент, добавляя элементы шоу и взаимодействия с аудиторией. Часто стримеры скрывают свои настоящие имена и лица, что позволяет им действовать более свободно и безнаказанно. Что происходит на треш-стримах Треш-стримы могут включать в себя провокации, когда стримеры могут специально создавать конфликтные ситуации, а также устраивать публичные сцены скандального характера. Также такие стримы могут включать опасные действия, где некоторые стримеры совершают рискованные поступки, такие как прыжки с высоты, участие в уличных драках или другие действия, которые могут привести к травмам. Также в это перечисление входят публичные унижения людей, что вызывает негативные реакции как у зрителей, так и у общества в целом. На треш-стримах могут происходить и криминальные действия, некоторые стримы могут включать в себя совершение преступлений, таких как кражи или акты вандализма. Угроза для молодой аудитории Молодежь, особенно несовершеннолетние, может воспринимать треш-стримы как норму и стремиться повторить увиденное, что может привести к опасным последствиям, считают в Госдуме. Также контент может способствовать формированию у молодежи искаженного восприятия реальности, где насилие и провокации становятся приемлемыми способами достижения популярности. А регулярный просмотр подобного контента может оказывать негативное влияние на психику подростков, способствуя развитию агрессии. Известные треш-стримеры Mellstroy В 2020 году Mellstroy прославился своими трансляциями: приглашал людей на «вписки» и показывал свое жилье. Во время вечеринок он общался с чатом и периодически унижал гостей. Ситуация с Mellstroy (настоящее имя Андрей Бурим) является ярким примером того, как треш-стримы могут переходить границы допустимого и вызывать серьезные последствия как для участников, так и для зрителей. Инцидент с избиением модели Алены Ефремовой на стриме стал одним из наиболее резонирующих событий в мире онлайн-трансляций. Mellstroy избил на стриме модель Алену Ефремову, а спустя год был приговорен к шести месяцам исправительных работ. В 2024 году МВД России объявило Бурима в розыск за уклонение от службы в армии Беларуси, однако стример уже давно живет за пределами России. Mellstroy избил на стриме модель Алену Ефремову, а спустя год был приговорен к шести месяцам исправительных работ Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Людмурик и Гобзавр В декабре 2023 года потребовали запретить стримы Людмурика (Людмилы Яшиной) и и ее сына Гобзавра (Андрея Яшина). Это блогеры, чей контент строился на выполнении заданий за донаты от подписчиков. Значительную часть времени Яшин издевался над женщиной, выполняя задания подписчиков. Хотя Людмурик и Гобзавр приходятся друг другу мамой и сыном, в одном из стримов они поцеловались. Также со стороны Гобзавра были постоянные избиения. Сам Гобзавр не считает себя треш-стримером. Он заявил в разговоре с « Газетой.ру», что его видео не попадут под запрет. Людмурик и Гобзавр приходятся друг другу мамой и сыном, однако в одном из стримов они поцеловались Фото: Скриншот с YouTube В 2023 году суд признал запрещенными к распространению на территории РФ контент блогеров. Их канал был заблокирован. Первый треш-контент Одним из первых каналов с треш-контентом появился в 2016 году под названием «Мопс дядя Пес», который популяризировал онлайн-унижения за денежное вознаграждение от зрителей в прямом эфире. За донаты зрителей Мопс в стримах подвергался насилию: отвечал на оскорбительные вопросы, подставлял голову для ударов кулаками. В 2019 году один из основателей скончался от двусторонней пневмонии. Сообщалось, что одной из причин стало злоупотребление алкоголем, в том числе в прямом эфире. Первый треш-контент случился на канале «Мопс дядя Пес», где герой отвечал на оскорбительные вопросы и подставлял голову для ударов кулаками Фото: Автор неизвестен/wikipedia.org Станислав Решетняк Стример Станислав Решетняк убил свою девушку в прямом эфире Фото: Артем Геодакян/ТАСС В декабре 2020 российский стример Станислав Решетняк вышел в прямой эфир, пока рядом с ним лежало мертвое тело его девушки Валентины Григорьевой. До этого молодой человек за донаты подписчиков распылял перцовый баллончик ей в лицо, выставлял голую на улицу и предлагал иные способы унижения. Полиция задержала стримера и теперь ему грозит до 15 лет тюремного заключения. Фото: Скриншот с YouTube Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Государственная дума приняла закон о запрете треш-стримов, то есть трансляций, на которых оскорбляется человеческое достоинство, выражается неуважение к обществу и демонстрируется насилие. Что такое треш-стримы и кто их организует — в материале URA.RU. Агентство также приводит самые шокирующие трансляции. Треш-стримы представляют собой жанр онлайн-трансляций, который характеризуется провокационным и часто шокирующим контентом. Этот феномен стал особенно популярным в постсоветском пространстве, где стримеры используют различные методы для привлечения аудитории, включая рискованные и даже опасные действия. Это могут быть индивидуальные стримеры, стремящиеся к популярности и готовые на крайние меры для привлечения зрителей. Они могут проводить трансляции на платформах вроде Twitch, YouTube или специализированных сайтах. Некоторые треш-стримы организуются группами людей, которые совместно создают контент, добавляя элементы шоу и взаимодействия с аудиторией. Часто стримеры скрывают свои настоящие имена и лица, что позволяет им действовать более свободно и безнаказанно. Треш-стримы могут включать в себя провокации, когда стримеры могут специально создавать конфликтные ситуации, а также устраивать публичные сцены скандального характера. Также такие стримы могут включать опасные действия, где некоторые стримеры совершают рискованные поступки, такие как прыжки с высоты, участие в уличных драках или другие действия, которые могут привести к травмам. Также в это перечисление входят публичные унижения людей, что вызывает негативные реакции как у зрителей, так и у общества в целом. На треш-стримах могут происходить и криминальные действия, некоторые стримы могут включать в себя совершение преступлений, таких как кражи или акты вандализма. Молодежь, особенно несовершеннолетние, может воспринимать треш-стримы как норму и стремиться повторить увиденное, что может привести к опасным последствиям, считают в Госдуме. Также контент может способствовать формированию у молодежи искаженного восприятия реальности, где насилие и провокации становятся приемлемыми способами достижения популярности. А регулярный просмотр подобного контента может оказывать негативное влияние на психику подростков, способствуя развитию агрессии. В 2020 году Mellstroy прославился своими трансляциями: приглашал людей на «вписки» и показывал свое жилье. Во время вечеринок он общался с чатом и периодически унижал гостей. Ситуация с Mellstroy (настоящее имя Андрей Бурим) является ярким примером того, как треш-стримы могут переходить границы допустимого и вызывать серьезные последствия как для участников, так и для зрителей. Инцидент с избиением модели Алены Ефремовой на стриме стал одним из наиболее резонирующих событий в мире онлайн-трансляций. Mellstroy избил на стриме модель Алену Ефремову, а спустя год был приговорен к шести месяцам исправительных работ. В 2024 году МВД России объявило Бурима в розыск за уклонение от службы в армии Беларуси, однако стример уже давно живет за пределами России. В декабре 2023 года потребовали запретить стримы Людмурика (Людмилы Яшиной) и и ее сына Гобзавра (Андрея Яшина). Это блогеры, чей контент строился на выполнении заданий за донаты от подписчиков. Значительную часть времени Яшин издевался над женщиной, выполняя задания подписчиков. Хотя Людмурик и Гобзавр приходятся друг другу мамой и сыном, в одном из стримов они поцеловались. Также со стороны Гобзавра были постоянные избиения. В 2023 году суд признал запрещенными к распространению на территории РФ контент блогеров. Их канал был заблокирован. Одним из первых каналов с треш-контентом появился в 2016 году под названием «Мопс дядя Пес», который популяризировал онлайн-унижения за денежное вознаграждение от зрителей в прямом эфире. За донаты зрителей Мопс в стримах подвергался насилию: отвечал на оскорбительные вопросы, подставлял голову для ударов кулаками. В 2019 году один из основателей скончался от двусторонней пневмонии. Сообщалось, что одной из причин стало злоупотребление алкоголем, в том числе в прямом эфире. В декабре 2020 российский стример Станислав Решетняк вышел в прямой эфир, пока рядом с ним лежало мертвое тело его девушки Валентины Григорьевой. До этого молодой человек за донаты подписчиков распылял перцовый баллончик ей в лицо, выставлял голую на улицу и предлагал иные способы унижения. Полиция задержала стримера и теперь ему грозит до 15 лет тюремного заключения.