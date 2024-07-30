Мишустин сделал подарок абитуриентам

Мишустин поручил ежегодно готовить кадровый прогноз
© Служба новостей «URA.RU»
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Мишустин провел стратсессию, посвященную новому нацпроекту "Кадры"
Мишустин провел стратсессию, посвященную новому нацпроекту "Кадры" Фото:

Власти России облегчат абитуриентам выбор профессий и вузов. На стратсессии, посвященной нацпроекту «Кадры», премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ежегодно делать кадровый прогноз. Руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков объяснил URA.RU, что информация о нехватке специалистов поможет выпускникам школ сделать выбор.

Квалифицированные кадры, по мнению Мишустина, являются основой всех секторов экономики
Квалифицированные кадры, по мнению Мишустина, являются основой всех секторов экономики
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«Квалифицированные специалисты — основа предприятий всех секторов экономики, даже самых инновационных, самых технологичных, любой организации социальной сферы. Надо сформировать гибкую, а главное, эффективную систему подготовки специалистов, ориентированную на запросы экономики», — сообщил Михаил Мишустин.

В нацпроект «Кадры» войдет четыре федеральных программы — «Управление рынком труда», «Образование для рынка труда», «Активные меры содействия занятости» и «Человек труда». В рамках нацпроекта ежегодно будут делать прогноз потребности в кадрах.

Мишустин заявил, что кадровый прогноз напрямую свяжут с контрольными цифрами приема в вузы и колледжи
Мишустин заявил, что кадровый прогноз напрямую свяжут с контрольными цифрами приема в вузы и колледжи
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По словам Мишустина, прогноз напрямую свяжут с контрольными цифрами приема в вузы и колледжи. На его основе будут рассчитываться параметры подготовки кадров. В расчет также будут приниматься результаты национальных рейтингов образовательных организаций. Прежде всего, с точки зрения трудоустройства и зарплатного предложения для их выпускников.

«Надо создать такой маршрут, по которому человек пройдет путь: школа — колледж или вуз — работодатель, — продолжил глава правительства. — Также, чтобы получить комплексный результат, надо четко понимать, какие работники требуются в перспективе 3–5 лет. Надо принимать во внимание и тенденции в сфере технологий, стратегии развития отраслей, а также нацпроекты, инфраструктурные программы, инвестпланы предприятий».
Школьникам упрощают выбор будущей профессии
Школьникам упрощают выбор будущей профессии
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Нацпроект, кадровый прогноз и работа премьера Мишустина направлены на то, чтобы упростить школьникам выбор будущей профессии, считает руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков. По его словам, после появления такого прогноза выпускники смогут ориентироваться на документ и выбирать те перспективные и высокооплачиваемые направления, где наблюдается кадровый дефицит.

«Многие выпускники выбирают IT-сферу, инженерные специальности, видя потребность в сфере промышленности, особенно военной. Многие выбирают медицинские направления и это становится хорошим трендом. Потребность в медицинской помощи и врачебных услугах растет. Правительство еще больше упрощает процесс выбора», — подчеркнул собеседник URA.RU.

По мнению Комкова, новый нацпроект — "поворот к правильной кадровой политике страны"
По мнению Комкова, новый нацпроект — "поворот к правильной кадровой политике страны"
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Внедрение новых механизмов, по мнению эксперта, является «поворотом к правильной кадровой политике страны». «С приходом рыночной экономики, кадровая политика подстерлась, а все было отдано на откуп рынку. В результате подобного подхода мы серьезно потеряли в развитии целого ряда отраслей. В первую очередь, это добывающая промышленность», — отметил он.

Правительство работает над налаживанием грамотной деятельности в кадровой сфере для промышленного и экономического подъема, развития социальной сферы, добавил Комков. Речь, прежде всего, о профессиональной и предпрофессиональной ориентации в школах и вузах, там, где идет ориентация на будущую профессию.

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Власти России облегчат абитуриентам выбор профессий и вузов. На стратсессии, посвященной нацпроекту «Кадры», премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ежегодно делать кадровый прогноз. Руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков объяснил URA.RU, что информация о нехватке специалистов поможет выпускникам школ сделать выбор. «Квалифицированные специалисты — основа предприятий всех секторов экономики, даже самых инновационных, самых технологичных, любой организации социальной сферы. Надо сформировать гибкую, а главное, эффективную систему подготовки специалистов, ориентированную на запросы экономики», — сообщил Михаил Мишустин. В нацпроект «Кадры» войдет четыре федеральных программы — «Управление рынком труда», «Образование для рынка труда», «Активные меры содействия занятости» и «Человек труда». В рамках нацпроекта ежегодно будут делать прогноз потребности в кадрах. По словам Мишустина, прогноз напрямую свяжут с контрольными цифрами приема в вузы и колледжи. На его основе будут рассчитываться параметры подготовки кадров. В расчет также будут приниматься результаты национальных рейтингов образовательных организаций. Прежде всего, с точки зрения трудоустройства и зарплатного предложения для их выпускников. Нацпроект, кадровый прогноз и работа премьера Мишустина направлены на то, чтобы упростить школьникам выбор будущей профессии, считает руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков. По его словам, после появления такого прогноза выпускники смогут ориентироваться на документ и выбирать те перспективные и высокооплачиваемые направления, где наблюдается кадровый дефицит. «Многие выпускники выбирают IT-сферу, инженерные специальности, видя потребность в сфере промышленности, особенно военной. Многие выбирают медицинские направления и это становится хорошим трендом. Потребность в медицинской помощи и врачебных услугах растет. Правительство еще больше упрощает процесс выбора», — подчеркнул собеседник URA.RU. Внедрение новых механизмов, по мнению эксперта, является «поворотом к правильной кадровой политике страны». «С приходом рыночной экономики, кадровая политика подстерлась, а все было отдано на откуп рынку. В результате подобного подхода мы серьезно потеряли в развитии целого ряда отраслей. В первую очередь, это добывающая промышленность», — отметил он. Правительство работает над налаживанием грамотной деятельности в кадровой сфере для промышленного и экономического подъема, развития социальной сферы, добавил Комков. Речь, прежде всего, о профессиональной и предпрофессиональной ориентации в школах и вузах, там, где идет ориентация на будущую профессию.
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