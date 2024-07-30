Raiffeisenbank не готов полностью уходить из России

Raiffeisenbank готовится продать 60% бизнеса в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Москва, мид, райффайзен банк, вывеска, здание, министерство иностранных дел
Raiffeisenbank может частично уйти из России, а не полностью, продав 60% активов, уточнил Йоханн Штробль Фото:

Raiffeisenbank не готов полностью уходить из России. Об этом сообщил глава организации Йоханн Штробль, уточнив, что компания собирается продать 60% своих активов.

«Австрийская группа Raiffeisenbank International по-прежнему готовит сделку по продаже дочернего Райффайзенбанка в России, но ее конфигурация может измениться», — уточнил Йоханн Штробль в ходе разговора с аналитиками. Его слова передает РБК. Штробль допустил частичную реализацию актива, а не полную.

По словам топ-менеджера, с наибольшей вероятностью они смогут продать около 60% активов. Таким образом, им придется сохранить 40%.

После начала конфликта на Украине, компания RBI весной 2022 года объявила, что свернет свой бизнес в России. По словам Штробля, группа все еще планирует полностью уйти из страны, но сделать это сразу пока не получается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Raiffeisenbank не готов полностью уходить из России. Об этом сообщил глава организации Йоханн Штробль, уточнив, что компания собирается продать 60% своих активов. «Австрийская группа Raiffeisenbank International по-прежнему готовит сделку по продаже дочернего Райффайзенбанка в России, но ее конфигурация может измениться», — уточнил Йоханн Штробль в ходе разговора с аналитиками. Его слова передает РБК. Штробль допустил частичную реализацию актива, а не полную. По словам топ-менеджера, с наибольшей вероятностью они смогут продать около 60% активов. Таким образом, им придется сохранить 40%. После начала конфликта на Украине, компания RBI весной 2022 года объявила, что свернет свой бизнес в России. По словам Штробля, группа все еще планирует полностью уйти из страны, но сделать это сразу пока не получается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...