Raiffeisenbank не готов полностью уходить из России. Об этом сообщил глава организации Йоханн Штробль, уточнив, что компания собирается продать 60% своих активов.
«Австрийская группа Raiffeisenbank International по-прежнему готовит сделку по продаже дочернего Райффайзенбанка в России, но ее конфигурация может измениться», — уточнил Йоханн Штробль в ходе разговора с аналитиками. Его слова передает РБК. Штробль допустил частичную реализацию актива, а не полную.
По словам топ-менеджера, с наибольшей вероятностью они смогут продать около 60% активов. Таким образом, им придется сохранить 40%.
После начала конфликта на Украине, компания RBI весной 2022 года объявила, что свернет свой бизнес в России. По словам Штробля, группа все еще планирует полностью уйти из страны, но сделать это сразу пока не получается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.