Raiffeisenbank не готов полностью уходить из России

Raiffeisenbank готовится продать 60% бизнеса в РФ

30 июля 2024 в 21:41 Размер текста - 17 +

Raiffeisenbank может частично уйти из России, а не полностью, продав 60% активов, уточнил Йоханн Штробль Фото: Игорь Пантин © URA.RU Raiffeisenbank не готов полностью уходить из России. Об этом сообщил глава организации Йоханн Штробль, уточнив, что компания собирается продать 60% своих активов. «Австрийская группа Raiffeisenbank International по-прежнему готовит сделку по продаже дочернего Райффайзенбанка в России, но ее конфигурация может измениться», — уточнил Йоханн Штробль в ходе разговора с аналитиками. Его слова передает РБК. Штробль допустил частичную реализацию актива, а не полную. По словам топ-менеджера, с наибольшей вероятностью они смогут продать около 60% активов. Таким образом, им придется сохранить 40%. После начала конфликта на Украине, компания RBI весной 2022 года объявила, что свернет свой бизнес в России. По словам Штробля, группа все еще планирует полностью уйти из страны, но сделать это сразу пока не получается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Raiffeisenbank не готов полностью уходить из России. Об этом сообщил глава организации Йоханн Штробль, уточнив, что компания собирается продать 60% своих активов. «Австрийская группа Raiffeisenbank International по-прежнему готовит сделку по продаже дочернего Райффайзенбанка в России, но ее конфигурация может измениться», — уточнил Йоханн Штробль в ходе разговора с аналитиками. Его слова передает РБК. Штробль допустил частичную реализацию актива, а не полную. По словам топ-менеджера, с наибольшей вероятностью они смогут продать около 60% активов. Таким образом, им придется сохранить 40%. После начала конфликта на Украине, компания RBI весной 2022 года объявила, что свернет свой бизнес в России. По словам Штробля, группа все еще планирует полностью уйти из страны, но сделать это сразу пока не получается.