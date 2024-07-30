Мобильные операторы стали предупреждать о сбоях YouTube

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Мобильные операторы предупреждают своих абонентов о замедлении работы YouTube в РФ Фото:

Мобильные операторы стали предупреждать своих абонентов о сбоях YouTube. Первыми о сбоях сообщили в МТС.

«МТС начал предупреждать своих абонентов о возможных сбоях в работе YouTube. Соответствующее сообщение оставляет робот при звонке на горячую линию оператора», — уточнили в компании МТС. Сообщение передает ТАСС.

Обновлено в 22:29. Мегафон сообщил, что сеть работает штатно, сбоев YouTube не фиксировалось.

Ранее сообщалось, что российские дата-центры, которые сотрудничают с Google, планируют прекратить работать с американской компанией по «серым схемам», поэтому скорость загрузки видео-платформы YouTube резко упадет. Далее депутат Госдумы Ксения Горячева призвала чиновников не замедлять работу видеохостинга в России.

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Мобильные операторы стали предупреждать своих абонентов о сбоях YouTube. Первыми о сбоях сообщили в МТС. «МТС начал предупреждать своих абонентов о возможных сбоях в работе YouTube. Соответствующее сообщение оставляет робот при звонке на горячую линию оператора», — уточнили в компании МТС. Сообщение передает ТАСС. Обновлено в 22:29. Мегафон сообщил, что сеть работает штатно, сбоев YouTube не фиксировалось. Ранее сообщалось, что российские дата-центры, которые сотрудничают с Google, планируют прекратить работать с американской компанией по «серым схемам», поэтому скорость загрузки видео-платформы YouTube резко упадет. Далее депутат Госдумы Ксения Горячева призвала чиновников не замедлять работу видеохостинга в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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