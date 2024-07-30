Мобильные операторы стали предупреждать о сбоях YouTube

Мобильные операторы стали предупреждать своих абонентов о сбоях YouTube. Первыми о сбоях сообщили в МТС.
«МТС начал предупреждать своих абонентов о возможных сбоях в работе YouTube. Соответствующее сообщение оставляет робот при звонке на горячую линию оператора», — уточнили в компании МТС. Сообщение передает ТАСС.
Обновлено в 22:29. Мегафон сообщил, что сеть работает штатно, сбоев YouTube не фиксировалось.
Ранее сообщалось, что российские дата-центры, которые сотрудничают с Google, планируют прекратить работать с американской компанией по «серым схемам», поэтому скорость загрузки видео-платформы YouTube резко упадет. Далее депутат Госдумы Ксения Горячева призвала чиновников не замедлять работу видеохостинга в России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.