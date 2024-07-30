Мобильные операторы стали предупреждать о сбоях YouTube

30 июля 2024 в 22:17 Размер текста - 17 +

Мобильные операторы предупреждают своих абонентов о замедлении работы YouTube в РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мобильные операторы стали предупреждать своих абонентов о сбоях YouTube. Первыми о сбоях сообщили в МТС. «МТС начал предупреждать своих абонентов о возможных сбоях в работе YouTube. Соответствующее сообщение оставляет робот при звонке на горячую линию оператора», — уточнили в компании МТС. Сообщение передает ТАСС. Обновлено в 22:29. Мегафон сообщил, что сеть работает штатно, сбоев YouTube не фиксировалось. Ранее сообщалось, что российские дата-центры, которые сотрудничают с Google, планируют прекратить работать с американской компанией по «серым схемам», поэтому скорость загрузки видео-платформы YouTube резко упадет. Далее депутат Госдумы Ксения Горячева призвала чиновников не замедлять работу видеохостинга в России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мобильные операторы стали предупреждать своих абонентов о сбоях YouTube. Первыми о сбоях сообщили в МТС. «МТС начал предупреждать своих абонентов о возможных сбоях в работе YouTube. Соответствующее сообщение оставляет робот при звонке на горячую линию оператора», — уточнили в компании МТС. Сообщение передает ТАСС. Обновлено в 22:29. Мегафон сообщил, что сеть работает штатно, сбоев YouTube не фиксировалось. Ранее сообщалось, что российские дата-центры, которые сотрудничают с Google, планируют прекратить работать с американской компанией по «серым схемам», поэтому скорость загрузки видео-платформы YouTube резко упадет. Далее депутат Госдумы Ксения Горячева призвала чиновников не замедлять работу видеохостинга в России.