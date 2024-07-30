Производство на НПО автоматики в Екатеринбурге приостановили из-за пожара

Работа производственной площадки на НПО автоматики в Екатеринбурге была приостановлена из-за мощного пожара в одном из цехов. Об этом URA.RU рассказал представитель НПО.
При этом, подчеркнул он, важно понимать, что речь не идет о приостановке работы всего стратегического предприятия. Возобновится ли производство на НПО автоматики утром 31 июля, пока неясно.
Пожар произошел вечером 30 июля, когда люди выходили с работы. Пламя охватило один из механических цехов. Было обрушение кровли. Горение ликвидировали в течение двух часов. URA.RU следило за этим в режиме онлайн.
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