Производство на НПО автоматики в Екатеринбурге приостановили из-за пожара

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Пожар на НПО Автоматики. Екатеринбург, дым, пожар, тушение, нпо автоматики, возгорание, пожарные
Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров Фото:
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В Екатеринбурге горит завод «Роскосмоса»

Работа производственной площадки на НПО автоматики в Екатеринбурге была приостановлена из-за мощного пожара в одном из цехов. Об этом URA.RU рассказал представитель НПО.

При этом, подчеркнул он, важно понимать, что речь не идет о приостановке работы всего стратегического предприятия. Возобновится ли производство на НПО автоматики утром 31 июля, пока неясно.

Пожар произошел вечером 30 июля, когда люди выходили с работы. Пламя охватило один из механических цехов. Было обрушение кровли. Горение ликвидировали в течение двух часов. URA.RU следило за этим в режиме онлайн.

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Работа производственной площадки на НПО автоматики в Екатеринбурге была приостановлена из-за мощного пожара в одном из цехов. Об этом URA.RU рассказал представитель НПО. При этом, подчеркнул он, важно понимать, что речь не идет о приостановке работы всего стратегического предприятия. Возобновится ли производство на НПО автоматики утром 31 июля, пока неясно. Пожар произошел вечером 30 июля, когда люди выходили с работы. Пламя охватило один из механических цехов. Было обрушение кровли. Горение ликвидировали в течение двух часов. URA.RU следило за этим в режиме онлайн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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