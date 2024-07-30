После того, как ФСБ поймала восемь свердловских подростков, готовивших теракты на железной дороге, по школьным чатам в Екатеринбурге начали распространяться сообщения с просьбой усилить контроль над детьми. Скрин сообщения прислала читательница URA.RU.
«Уважаемые родители! В нашей области сотрудниками ФСБ задержаны 8 подростков, попавших под влияние украинских спецслужб и готовивших совершение террористических актов на объектах железной дороги за вознаграждение. Просит усилить контроль за досугом своих детей во время каникул, уделять больше внимания общению с детьми, организовывать семейные форты досуга, больше проводить времени вместе. За помощью и поддержкой вы всегда можете обратиться в свою школу», — сказано в тексте сообщения.
О масштабной силовой операции стало известно днем 30 июля. Задержанные подростки (они сейчас под арестом) действовали двумя группами. Они по заказу украинских спецслужб готовили диверсии в Первоуральске и Красноуральске — планировали поджоги локомотивов и релейных шкафов. Им были обещаны деньги, рассказывали в ФСБ. Возбуждены уголовные дела.
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