Школьников Екатеринбурга берут под контроль после мощной операции ФСБ. Скрин

Екатеринбуржцев просят следить за детьми после задержания юных диверсантов
© Служба новостей «URA.RU»
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Родителей из Екатеринбурга просят уделять больше внимания общению с детьми (архивное фото)
Родителей из Екатеринбурга просят уделять больше внимания общению с детьми (архивное фото) Фото:

После того, как ФСБ поймала восемь свердловских подростков, готовивших теракты на железной дороге, по школьным чатам в Екатеринбурге начали распространяться сообщения с просьбой усилить контроль над детьми. Скрин сообщения прислала читательница URA.RU.

«Уважаемые родители! В нашей области сотрудниками ФСБ задержаны 8 подростков, попавших под влияние украинских спецслужб и готовивших совершение террористических актов на объектах железной дороги за вознаграждение. Просит усилить контроль за досугом своих детей во время каникул, уделять больше внимания общению с детьми, организовывать семейные форты досуга, больше проводить времени вместе. За помощью и поддержкой вы всегда можете обратиться в свою школу», — сказано в тексте сообщения.

О масштабной силовой операции стало известно днем 30 июля. Задержанные подростки (они сейчас под арестом) действовали двумя группами. Они по заказу украинских спецслужб готовили диверсии в Первоуральске и Красноуральске — планировали поджоги локомотивов и релейных шкафов. Им были обещаны деньги, рассказывали в ФСБ. Возбуждены уголовные дела.

Такое сообщение распространилось по школьным чатам в Екатеринбурге
Такое сообщение распространилось по школьным чатам в Екатеринбурге
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После того, как ФСБ поймала восемь свердловских подростков, готовивших теракты на железной дороге, по школьным чатам в Екатеринбурге начали распространяться сообщения с просьбой усилить контроль над детьми. Скрин сообщения прислала читательница URA.RU. «Уважаемые родители! В нашей области сотрудниками ФСБ задержаны 8 подростков, попавших под влияние украинских спецслужб и готовивших совершение террористических актов на объектах железной дороги за вознаграждение. Просит усилить контроль за досугом своих детей во время каникул, уделять больше внимания общению с детьми, организовывать семейные форты досуга, больше проводить времени вместе. За помощью и поддержкой вы всегда можете обратиться в свою школу», — сказано в тексте сообщения. О масштабной силовой операции стало известно днем 30 июля. Задержанные подростки (они сейчас под арестом) действовали двумя группами. Они по заказу украинских спецслужб готовили диверсии в Первоуральске и Красноуральске — планировали поджоги локомотивов и релейных шкафов. Им были обещаны деньги, рассказывали в ФСБ. Возбуждены уголовные дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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