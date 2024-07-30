Украина готова к мирным переговорам с РФ: что об этом думают в Москве

Подоляк: Украина готова к мирным переговорам с РФ на основе международного права

31 июля 2024 в 01:28 Размер текста - 17 +

Зеленский ранее предложил пригласить Россию на следующий саммит по Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой на основе международного права. Основным условием для начала диалога, по его словам, является уважение территориальной целостности и суверенитета Украины. Киев ранее заявил о готовности пригласить Россию на второй саммит по Украине. Что об этом думают в Москве — в материале URA.RU. Подоляк заявил о готовности Киева к мирным переговорам с Москвой Подоляк подчеркнул, что любые переговоры должны строго соблюдать правовые нормы. Это заявление было передано изданием «Страна». Советник президента также отметил важность поддержки со стороны западных партнеров, включая поставки оружия для Вооруженных Сил Украины и снятие ограничений на удары по территории России. Михаил Подоляк выразил мнение, что Россия не должна иметь возможности председательствовать в Совете Безопасности ООН и использовать другие международные площадки. Предложение Владимира Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский предложил пригласить Россию к участию в следующем мирном саммите, план которого должен быть готов к ноябрю. Подготовка саммита будет проходить на трех встречах в различных странах. В Верховной Раде предположили, что у Зеленского до сих пор нет мирного плана, и он просто пытается выиграть время до президентских выборов в США, передает MK.RU . Реакция МИД России на участие в саммите Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин выразил позицию, что Россия не приемлет ультиматумов на мирных саммитах и не намерена участвовать в подобных встречах, если будут выдвигаться ультимативные требования. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на данный момент не было обращений к России по поводу проведения второй мирной конференции по конфликту на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой на основе международного права. Основным условием для начала диалога, по его словам, является уважение территориальной целостности и суверенитета Украины. Киев ранее заявил о готовности пригласить Россию на второй саммит по Украине. Что об этом думают в Москве — в материале URA.RU. Подоляк подчеркнул, что любые переговоры должны строго соблюдать правовые нормы. Это заявление было передано изданием «Страна». Советник президента также отметил важность поддержки со стороны западных партнеров, включая поставки оружия для Вооруженных Сил Украины и снятие ограничений на удары по территории России. Михаил Подоляк выразил мнение, что Россия не должна иметь возможности председательствовать в Совете Безопасности ООН и использовать другие международные площадки. Президент Украины Владимир Зеленский предложил пригласить Россию к участию в следующем мирном саммите, план которого должен быть готов к ноябрю. Подготовка саммита будет проходить на трех встречах в различных странах. В Верховной Раде предположили, что у Зеленского до сих пор нет мирного плана, и он просто пытается выиграть время до президентских выборов в США, передает MK.RU. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин выразил позицию, что Россия не приемлет ультиматумов на мирных саммитах и не намерена участвовать в подобных встречах, если будут выдвигаться ультимативные требования. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на данный момент не было обращений к России по поводу проведения второй мирной конференции по конфликту на Украине.