«Коммерсант»: у взяточника из центрального аппарата СКР конфисковали активы

Хорошевский районный суд Москвы принял решение обратить в доход государства ряд объектов недвижимости, принадлежащих Александру Кирееву, бывшему сотруднику центрального аппарата Следственного комитета России. Его обвиняют в коррупционных преступлениях, пишет «Коммерсант».
«Хорошевский райсуд Москвы обратил в доход государства ряд объектов недвижимости… Александра Киреева, обвиняемого в коррупции. В собственность РФ отошли две квартиры в столице, а также пять машино-мест, которые силовик оформил на своих родителей — в прошлом сотрудников ФСБ Сергея и Наталью Киреевых», — сообщает «Коммерсант».
Кроме того, Киреевы обязаны выплатить в солидарном порядке 26,2 миллиона рублей, вырученные от продажи еще двух квартир. Отмечается, что иск Генпрокуратуры был рассмотрен всего за одно заседание.
О решении Генпрокуратуры конфисковать активы Киреева стало известно 4 июля. Кирееву инкриминируются организация преступного сообщества, покушения на крупные взятки и мошенничество. По данным следствия, он был ключевой фигурой в «деле решальщиков», которые вымогали миллиарды рублей у владельцев компании Merlion за прекращение уголовного преследования.
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