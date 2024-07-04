«Коммерсант»: у взяточника из центрального аппарата СКР отберут элитные дома

05 июля 2024 в 00:38 Размер текста - 17 +

Недвижимость обвиняемый в коррупции Киреев записывал на родителей (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Генпрокуратура решила конфисковать активы экс-сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России Александра Киреева, обвиняемого во взяточничестве. У полковника юстиции, занимавшегося служебными проверками коллег, нашлось множество объектов недвижимости, которые он приобретал на коррупционные доходы и записывал на родителей. «Хорошевский районный суд Москвы принял к производству иск первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина. Ответчиками по нему выступают Александр Киреев и его родители. За 12 лет службы в центральном аппарате СКР полковник юстиции Киреев занимал целый ряд ответственных должностей», — сообщает « Коммерсант ». Кирееву инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 (организация преступного сообщества с использованием служебного положения), ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 (три эпизода покушения на особо крупные взятки), ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. По данным следствия, он был основным фигурантом так называемого дела решальщиков. Обвиняемые организовали аресты владельцев компании Merlion, а затем вымогали у них миллиардные суммы за прекращение уголовного преследования. В 2016 году офицер Киреев купил квартиру площадью 107,8 квадратных метров на Большой Набережной Москвы стоимостью 17,6 млн рублей. А 11 июля 2017 года приобрел две квартиры за 26,2 млн и 19,2 млн рублей в элитном ЖК «Династия» на Хорошевском шоссе. Кроме того, в 2022 году он стал обладателем апартаментов в ЖК «Хорошевский», отдав за них 32,6 млн рублей. По данным Генпрокуратуры, Киреев посвятил себя «не честной службе в Следственном комитете РФ, а коррупционному обогащению себя и своих родственников». URA.RU направило запрос в Хорошевский районный суд Москвы, ответ ожидается. Ранее суд арестовал экс-следователя Александра Чернова по делу бывших топ-менеджеров Merlion. Его также обвиняют в фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности с целью вымогательства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генпрокуратура решила конфисковать активы экс-сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России Александра Киреева, обвиняемого во взяточничестве. У полковника юстиции, занимавшегося служебными проверками коллег, нашлось множество объектов недвижимости, которые он приобретал на коррупционные доходы и записывал на родителей. «Хорошевский районный суд Москвы принял к производству иск первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина. Ответчиками по нему выступают Александр Киреев и его родители. За 12 лет службы в центральном аппарате СКР полковник юстиции Киреев занимал целый ряд ответственных должностей», — сообщает «Коммерсант». Кирееву инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 (организация преступного сообщества с использованием служебного положения), ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 (три эпизода покушения на особо крупные взятки), ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. По данным следствия, он был основным фигурантом так называемого дела решальщиков. Обвиняемые организовали аресты владельцев компании Merlion, а затем вымогали у них миллиардные суммы за прекращение уголовного преследования. В 2016 году офицер Киреев купил квартиру площадью 107,8 квадратных метров на Большой Набережной Москвы стоимостью 17,6 млн рублей. А 11 июля 2017 года приобрел две квартиры за 26,2 млн и 19,2 млн рублей в элитном ЖК «Династия» на Хорошевском шоссе. Кроме того, в 2022 году он стал обладателем апартаментов в ЖК «Хорошевский», отдав за них 32,6 млн рублей. По данным Генпрокуратуры, Киреев посвятил себя «не честной службе в Следственном комитете РФ, а коррупционному обогащению себя и своих родственников». URA.RU направило запрос в Хорошевский районный суд Москвы, ответ ожидается. Ранее суд арестовал экс-следователя Александра Чернова по делу бывших топ-менеджеров Merlion. Его также обвиняют в фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности с целью вымогательства.