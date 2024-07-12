Эндокринолог назвала пять самых вредных для фигуры продуктов

Самые вредные продукты для фигуры — это сосиски, сладкие газировки, белый хлеб, картофель фри и алкоголь. Об этом сообщает врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анжела Толмасова. По ее словам, эти продукты содержат опасную для организма комбинацию углеводов и жиров с дополнительным содержанием сахара и соли.
«Наша задача — научиться заменять продукты и напитки с низким содержанием питательных веществ на более полезные для организма. Это могут быть фрукты, овощи, зелень, орехи и семена, нежирные белки», — передает «Газета.Ru» слова Толмасовой.
Переработанные мясные продукты
Так, негативно сказываются на нашей фигуре переработанные мясные продукты: сосиски, колбаса, бекон. «Эти продукты богаты калориями и солями. Они повышают риск возникновения заболеваний сердца, а также способны провоцировать онкологические заболевания», — рассказывает эндокринолог. Вместо них лучше употреблять в пищу постные сорта телятины, куриные грудки или тофу.
Сладкие газированные напитки
Частое употребление сладких газировок может привести к набору веса, ожирению, сахарному диабету и кариесу. По словам Толмасовой, намного полезнее выпить воду, травяной чай или морс.
Белый хлеб
Белый хлеб тоже способен навредить нашей фигуре, однако «полный отказ от него может спровоцировать большее потребление калорий в целом», предупреждает эндокринолог. Она предлагает заменить его на хлеб из цельного зерна, который содержит больше клетчатки и питательных веществ.
Продукты быстрого приготовления
Так, картофель фри и бургеры содержат большое количество жиров и соли. Частое употребление этих продуктов может привести к ожирению и другим хроническим заболеваниям, сообщает Толмасова. Вредят фигуре и картофельные чипсы, в которых много жиров и мало питательных веществ. Эндокринолог посоветовала заменить их на сухофрукты или чипсы из морских водорослей.
Алкоголь
Частое употребление алкогольных напитков повышает риск заболеваний сердца и печени, инсульта. Толмасова отмечает, что менее вредны и калорийны, например, безалкогольные вина или пиво.
Важно помнить, что полный отказ от вредных продуктов может, наоборот, навредить фигуре. Лучше заменять их на менее калорийные и более богатые витаминами и клетчаткой, отмечает Толмасова.
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